Döntetlent játszottak pólósaink a spanyolok ellen

A zárófelvonást a rivális kezdte jobban, emberelőnyből szerzett először vezetést a mérkőzésen, a másik oldalon Varga a legjobbkor villant és egyenlített. Hárai óriási erőfeszítések árán brusztolt ki egy fórt, de Erdélyi Balázs fölé pattintott. A túloldalon a spanyolok éltek az előnnyel, ahogyan Vámos sem hibázott (10-10). A rivális újabb fórt kapott, az idő már éppen letelt, amikor a nagy formában játszó Perrone a negyedik gólját lőtte. Két és fél perccel a vége előtt megint létszámfölénybe kerültek a spanyolok, kapitányuk időt kért, de megremegtek a kezek, egy rossz passz után újra a magyarok támadhattak. Ekkor újra Hárairól állt ki egy spanyol, Varga lövését viszont „olvasta” Lopez Pinedo. A következő spanyol támadás elhalt, Zalánki Gergő pedig megúszott és egyedül fejezte be az akciót (11-11). Az utolsó spanyol támadásból nem lett semmi, a magyaroknak 15 másodpercük maradt, a kapitány időt kért, de a spanyolok labdaszerzéssel zárták le a találkozót.

Vogel két parádés védéssel kezdte a harmadik negyedet, utóbbiból Vámos tudott megúszni, és értékesítette is a ziccert (6-4), a másik oldalon emberelőnyből érkezett az újabb spanyol találat. Gyorsan jött a válasz, egy gyönyörű bejátszást Hárai Balázs szelídített meg és pofozott a kapuba, Alvaro Granados pedig egy bombával folytatta a gólváltást, Angyal a következő támadásból pár pillanat múlva szinte lemásolta ugyanezt (8-6). A spanyolok elhibázták a következő fórjukat – a videobíró sem „mentette meg őket” -, Perrone azonban megúszásból nem kegyelmezett. Másfél perccel a szünet előtt kimaradt egy magyar előny, de a spanyolok sem éltek a létszámfölény adta lehetőséggel. A spanyolok ennek ellenére egyenlítettek, tíz másodperccel a dudaszó előtt Manhercz védekezési hibáját használták ki (8-8), Varga csapatkapitányként alaposan leteremtette társát.

A második játékrészt Felipe Perrone gyors gólja vezette fel, majd néhány perc üres járat – közte egy kimaradt hazai, illetve vendég előnnyel – után Varga harcolt ki ötméterest: itt ritkán látható jelenetek játszódtak le, ugyanis a kapus Daniel Lopez Pinedo folyamatosan kifelé mozgott, amiért a játékvezető előbb figyelmeztette, majd kiállította, így Manhercz Krisztián egy mezőnyjátékosnak, Alberto Munarriznak lőhetett, aki azonban hárította a büntetőt. Ezt követően Vogel pillanatai következtek, majd Hosnyánszky lőtte ki a bal felsőt. A spanyolok bő fél perccel a nagyszünet előtt fórból jöttek fel újra egy gólra, de Mezei Tamásnak még maradt ideje arra, hogy emberelőnyt harcoljon ki: Märcz Tamás időt kért, a figurát Vámos a kapufára lőtte, a kipattanó után még Angyal Dániel előtt is ott volt a lehetőség, de közvetlen közelről a kapusba csavart.

A két csapat a nyári világbajnokságon is a csoportkörben találkozott egymással, a magyar válogatott akkor meggyőző játékkal 13-11-re győzött, igaz, Kvangdzsuban végül a spanyolok jutottak tovább, meg sem álltak a döntőig, ami olimpiai indulást ért számukra, ugyanakkor a fináléban elvéreztek az olaszokkal szemben.