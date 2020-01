Komoly kihívója lehet Miláknak

200 méter vegyesen is nyert, ráadásul olyan idővel (1:55.55), aminél csak hatan úsztak jobbat a sportág történetében.

Hosszú Katinka és Késely Ajna is nyert egy-egy aranyérmet szombaton a Pekingben zajló, Úszó Bajnokok Sorozata második állomásának nyitónapján.