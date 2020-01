Major és Péni is kiemelkedően lőtt az utolsó Eb-válogatón

„A mostani versenyre, valamint az előző két válogatóra is jellemző volt, hogy akadtak nemzetközi szintű eredmények, így elégedett és bizakodó vagyok.

A női puskásoknál az alapban ezúttal visszafogottabban lőttek a versenyzők, a fináléban viszont világszínvonalú versengés folyt Bajos Gitta és Dénes Eszter között. Bajos végül Péni István eredményétől is csak egyetlen tizeddel lőtt rosszabbat, és 250,8 körrel nyert, míg Dénes 250,2 körrel lett ezüstérmes.

Férfi puskában vasárnap a favorit Péni István szerepelt emlékezetesen. Az alapversenyben 630,9 körös kiemelkedő eredménnyel és óriási fölénnyel végzett az élen. Az UTE 22 éves klasszisa a fináléban is kiválóan lőtt, mégis, csak egy hajszállal, mindössze öt tizedkörrel előzte meg a világ- és Európa-bajnok Sidi Pétert (250,9 kör-250,4 kör).