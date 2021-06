Péni István: az volt a legfontosabb, hogy ne kapjak sokkot

Nagyon nehéz időszakon van túl Péni István, aki doppingügye miatt egy hónapot teljesen kihagyott az olimpiai felkészüléséből, ugyanakkor állítja, a nehézségekből tanult is, rájött, hogy nem minden a sportlövészet, fontosabb a családja, a barátai szeretete.

Ezt ne hagyja ki! Ennyi volt? A főpolgármester kidobta az alapjövedelem ígéretét

Az UTE puskása április 15-én értesült arról, hogy pozitív lett a március 19-én Indiában adott mintájának eredménye, ami után nagyon hosszú út vezetett el addig, hogy tisztázták a nevét és a május végi eszéki Európa-bajnokságon elindulhatott.

„Az első dolog, amire gondoltam, hogy egyáltalán mi az a szer, korábban nem is hallottam róla” – idézte fel a 24 éves sportoló azt a pillanatot, amikor közölték vele az eredményt.

„Az volt a legfontosabb, hogy ne kapjak sokkot.”

Mint mondta az első pillanattól igyekezett átgondolni, hogy mi történhetett, mert azt tudta, hogy soha, semmilyen tiltott szert nem vett be. Az újdelhi világkupa-versenyen édesapja volt vele, így közösen próbálták kizárni a különböző lehetőségeket. Péni elmondása szerint mindig nagyon figyel arra, hogy véletlenül se történhessen vele hasonló, így

azt eleve kizárta, hogy a lőtéren keveredhetett a szer az italába, ahogy az is gyorsan egyértelművé vált számára, hogy azokon a helyeken sem kerülhetett a vízhajtó az ételébe, ahol étkezett.

A sportoló édesapja azt is elárulta, hogy a táplálékkiegészítő céggel is felvették a kapcsolatot, és kiderült, egyáltalán nem állítanak elő olyan terméket, melyben az ellenőrzés során felfedezett furoszemid lenne. Illetve azt is ellenőrizték, hogy az ő gyógyszereiben lehetett-e olyan, ami a bajt okozta egy figyelmetlenség által. így jutottak el odáig, hogy kiderítsék, a szállodai szobába behatolhatott-e valaki.

A felvételeket állításuk szerint szintén nem volt könnyű megszerezni, de végül megkapták, s mivel tudták, hogy március 19-én vettek mintát az ellenőrök és négy nappal korábban érkeztek az indiai városba, így négy nap felvételeit kérték el, és azokat kezdték átnézni.

„Nagyon kicsi esély volt arra, hogy megvannak még a felvételek, de én bíztam benne, hogy így lesz. Sokan kérdezték, honnan tudtam, mit kell átnéznem, de őszintén szólva ez egy egyszerű általános iskolai matekpélda nehézségével ért fel. Aztán pedig szerencsém is volt, mert éppen a március 18-i fájl került elém először” – mondta Péni, azt is hozzátéve, hogy naplót vezet, és ennek is köszönhetően pontosan tudta, mikor nem volt a szobában, így gyorsabb volt a keresés, ami alig félóra alatt eredményre vezetett.

„Az, amikor megláttam, hogy egy sporttársam bement a szobámba, ugyanolyan szörnyű élmény volt, mint amikor megtudtam a pozitív doppingminta hírét, borzalmas volt.”

Péni a csütörtöki sajtónyilvános edzésén sem nevezte meg azt, aki bement a szobájába és vélhetőleg szabotázst követett el ellene, mert mint mondta, ez nem az ő dolga. Ő összegyűjtötte a bizonyítékokat, amelyek az ártatlanságát bizonyítják, és úgy véli, a hatóságoknak kell megnevezniük az érintett személyt. Azt viszont elárulta, hogy volt pillanat, amikor arra gondolt, ha ilyen megtörténhet vele és ártatlanul doppingvétség áldozata lehet, akkor nem folytatja a lövészetet, de most már egyáltalán nem merül fel benne ilyesmi, továbbra is a versenyzéssel tervez.

„Nagyon sokan álltak mellettem már akkor, amikor még csak azt lehetett tudni, hogy fennakadtam a vizsgálaton. Külön ki kell emeljem viszont a Magyar Olimpiai Bizottságot, a Magyar Sportlövő Szövetséget és klubomat, az UTE-t, mert végig hittek nekem, amikor pedig bizonyítani is tudtam az igazamat, teljes mellszéleséggel kiálltak mellettem és támogattak” – jegyezte meg a sportlövő, akit a nemzetközi szövetség két nappal az eszéki Eb előtt mentett fel és biztatott, hogy induljon el a viadalon, melyen aztán légpuskában megvédte címét. – „Egy hónapig egyáltalán nem edzettem, aztán az Eb-n olyan hetven százalékos állapotban lehettem, ott viszont az a lelki plusz, amit a felmentés adott, hozzátette azt a harminc százalékot, ami kellett a győzelemhez.”

A diadal az olimpiai felkészüléshez is pluszerőt adott Péninek, aki úgy érzi, hiányzik a kiesett egy hónap, de még van egy kevés idő a tokiói versenyig, ahol szeretne olyan jól teljesíteni, amilyen jól csak tud.

„Az, hogy indulhatok Tokióban, extra, ahhoz képest, hogy két hónapja még úgy volt, két évre eltilthatnak, és az volt a kérdés, hogy majd a párizsi olimpiára, hogy térhetek vissza”

– jegyezte meg a világranglista-vezető lövő, aki az események hatására rájött, hogy nem minden a győzelem, az életben fontosabb dolgok is vannak. – „Van olyan, akinek csak ez számít, semmi más nem érdekli. Én rájöttem, az számít igazán, hogy vannak barátaim, olyanok, akik szeretnek, és ott áll mögöttem a családom. Az a fontos, hogy boldog ember legyek.”

Péni István doppingügye kapcsán a magyar szövetség egy évre eltiltotta Sidi Pétert, mert bizonyítottnak látta, hogy ő hatolt be Péni szobájába március 18-án, ott pedig 45 percet töltött. A világ- és Európa-bajnok komáromi puskás elismerte, hogy járt csapattársa szobájában, de azt állítja, Péni hívta őt oda egyeztetni.

Sidi Péter ügyében a magyar szövetség elnöksége várhatóan jövő héten dönt másodfokon, az viszont már ezen a héten biztossá vált, hogy Sidi a tokiói játékokon nem szerepelhet és az általa megszerzett kvótával Pekler Zalán indul az olimpián.