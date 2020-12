Vereséggel búcsúzott és tizedik lett a magyar válogatott

A magyarok a csoportkörben legyőzték Szerbiát, viszont Horvátországtól és a világbajnok Hollandiától, illetve a középdöntőben Németországtól kikaptak, így már a románok hétfő esti legyőzése előtt biztossá vált, hogy nem játszhatnak helyosztót.

Eredmény, középdöntő, 3. (utolsó) forduló, II. csoport:

Norvégia-Magyarország 32-21 (17-9)

Kolding, v.: Krisztidi, Papamatteu (görögök)

lövések/gólok: 51/32, illetve 49/21

gólok hétméteresből: 8/6, illetve 5/3

kiállítások: 2, illetve 6 perc

Magyarország:

Szikora – Faluvégi 3, Háfra, Kovacsics 7, Csiszár-Szekeres, Klujber 5, Márton, cserék: Helembai, Szöllősi-Zácsik 1, Tomori 2, Kácsor, Lakatos 1, Bíró, Lukács, Schatzl 1, Tóvizi 1, szövetségi kapitány: Danyi Gábor, Elek Gábor

Bő nyolc perc alatt ötször adták el a labdát a magyarok, ezt a hétszeres Európa-bajnok norvégok minden alkalommal kihasználták, ezért a szakmai stábnak 6-1-es hátránynál időt kellett kérnie. Ezt követően egy rövid ideig felváltva estek a gólok, ám utána a skandinávok egy 4-0-s sorozattal tovább növelték előnyüket. Támadásban és védekezésben sem volt azonos súlycsoportban a két csapat, még akkor sem, amikor a norvégoknál a cserejátékosok kaptak lehetőséget.

Norvégia a szünetben 17-9-re vezetett, majd a negyvenedik percben alakult ki először tízgólos különbség a csapatok között. Bíró Blanka védéseinek köszönhetően nem nőtt tovább a magyarok hátránya, sőt, sorozatban háromszor voltak eredményesek. A hajrában ismét gyorsabb és pontosabb kézilabdával rukkolt elő az ellenfél, amely végül 11 találattal győzött, így a magyar együttes a tizedik helyen végzett.

A mezőny legeredményesebb játékosa Nora Mörk volt, aki nyolc lövésből hét gólt dobott. A Győri Audi ETO KC norvég játékosai közül Veronica Kristiansen nem szerepelt a mérkőzésen, Stine Oftedal és Kari Brattset is egy-egy gólt szerzett, Silje Solberg pedig 19-ből tíz lövést védett.

A többi kapus közül Katrine Lunde nyolc, Bíró Blanka kilenc, Szikora Melinda három lövést hárított.

A két csapat 84. egymás elleni mérkőzésén 49 magyar győzelem és három döntetlen mellett a 32. norvég siker született.

Danyi Gábor, a magyar válogatott szövetségi kapitánya:

„Szerettünk volna újabb elemeket, más taktikát gyakorolni, ez az első félidőben egyáltalán nem sikerült. A mai mérkőzésen testközelből tapasztalhattuk, hogy az élcsapatok milyen dinamikával és tempóval játszanak, egyszer ide kellene nekünk is majd eljutnunk. Hullámzó volt a teljesítményünk, viszont ebben voltak olyan periódusok is, amikor bárkivel fel tudjuk venni a versenyt. Most előre kell néznünk és dolgoznunk”