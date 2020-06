Visszavonul Huszti Szabolcs

A székesfehérváriak honlapjának csütörtöki híre szerint a 37 éves szélső októberben műtött térde nem jött rendbe, ezért döntött pályafutása befejezése mellett. A játékos lábán elülső keresztszalag-rekonstrukciót hajtottak végre.

„Nagyon sokat köszönhetek a labdarúgásnak, nehéz szavakba foglalnom azt, hogy mennyire fontos ez számomra. De már nem a legfontosabb. A legfontosabb, hogy egészségesen láthassam a gyermekeimet felnőni” – fogalmazott Huszti a fehérváriak honlapján. Hozzátette, a mai napig is érzi magában az erőt a folytatáshoz, el is kezdte az edzéseket, de a szervezete jelzett, itt az ideje befejezni.

„Szeretném a labdarúgás világában folytatni az életemet, bízom benne, hogy lesz lehetőségem arra, hogy a tapasztalataimat valamilyen formában átadhassam az utánam következő generációknak. Csodálatos karrierem volt, minden úgy történt, ahogy annak történnie kellett” – nyilatkozta a vidi.hu-nak a szélső, aki csütörtök délután közölte döntését a klubvezetéssel.

Huszti Szabolcs a Tapolcai Bauxitban kezdett futballozni, a Ferencváros 14 évesen szerződtette. A zöld-fehéreket 2005-ig erősítette, ezt követően a francia Metzben egy szezont, a német Hannoverben két időszakban öt, az orosz Zenitnél három idényt húzott le. Két időszakban összesen 2,5 évet játszott a kínai Csangcsun Jataj együttesénél, míg közte az Eintracht Frankfurtban futballozott. Több mint tizenkét, külföldön töltött évet követően 2018 januárjában Székesfehérvárra szerződött. A Fehérvárban 67 tétmérkőzésen 14 gól volt a mérlege.

Magyar és orosz bajnokságot egyaránt kétszer nyert, a Zenittel egy ízben az Orosz Kupában is diadalmaskodott, illetve a Bajnokok Ligája és az Európa-liga nyolcaddöntőjében is szerepelhetett.

A magyar válogatottban Lothar Matthäus kapitánysága idején 2004-ben, góllal mutatkozott be. Később többször is vitába keveredett az aktuális szövetségi kapitánnyal, a nemzeti csapatban utoljára 2010 szeptemberében szerepelt. Akkor nyílt levélben kritizálta a válogatottat irányító Egervári Sándort, elhatározását pedig a sorozatos kapitányváltások után is fenntartotta. 2006-ban az Év labdarúgójának választották. A válogatottban hétszer volt eredményes.