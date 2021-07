Vívóink már alig várják az olimpiai rajtot

A magyar vívóválogatott tagjai egyformán úgy nyilatkoztak, hogy jó felkészülés után már alig várják a tokiói olimpia jövő pénteki rajtját, hogy pástra léphessenek. A küldöttség csütörtökön kel útra a japán főváros felé a szövetségi kapitányt helyettesítő sportigazgató, Boczkó Gábor vezetésével.

A tatai edzőtáborban tartott hétfői sajtónyilvános edzésen a világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes volt párbajtőröző elmondta, hogy folyamatosan tartják majd a kapcsolatot az orvosi javaslatra itthon maradó Udvarhelyi Gáborral.

„Eddig is sok mindenben együttműködtünk, tehát ez nem lesz újkeletű dolog.

Napi szinten egyeztetünk majd, és közösen hozunk meg olyan döntéseket, amelyek szükségesek. Helyben az operatív dolgokat én intézem majd”

– nyilatkozott.

A szakember a válogatottról szólva úgy fogalmazott, hosszú felkészülésen vannak túl a versenyzők, mivel idén nem volt Európa-bajnokság, amely ezt megszakítsa. Hozzátette: az önbizalma mindenkinek rendben van, de néhányan már kicsit át is billentek, idegileg kissé kimerültek, már nagyon akarnak utazni és minél hamarabb bizonyítani.

„Mindenki maximálisan elvégezte a munkát, már csak a finomhangolás van hátra. Hivatalos elvárás nincs a csapat felé, de én úgy gondolom, hogy

az a vívó, aki ilyen nehéz kvalifikációs rendszerben kijutott az olimpiára, az úgy vághat neki a versenynek, hogy minimum a legjobb nyolc közé szeretne kerülni, de inkább érmet szeretne nyerni.

Ha pár dobogós helyezéssel térünk haza, az már remek eredmény lesz” – fejtette ki Boczkó Gábor.

Az egyéniben kétszeres címvédő kardozó, Szilágyi Áron kijelentette: remek állapotban érzi magát, köszönhetően annak, hogy azt a szakmai programot, amit két hónappal ezelőtt elterveztek, pontról pontra sikerült végigcsinálniuk. Kezdtek egy miskolci alapozó edzőtáborral, majd egy-egy hetet töltöttek Balatonbogláron és Ausztriában, végül következett egy kéthetes program Telkiben, és ezek között Budapesten is készülhettek egy-egy hetet.

„Nem hátráltatott sérülés, ennek nagyon örülök, tehát minden adott ahhoz, hogy jó formában versenyezzek. Az egyik edzésünkre lejött Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, aki súgva megkérdezte, hogy ”utáljátok már egymást?„. De neki is azt mondtam, hogy egyáltalán nem.

Nagyon jó a csapaton belüli hangulat, összhangban vagyunk”

– fogalmazott a Vasas 31 éves vívója, London és Rió bajnoka.

Hozzátette: már most érzi magán a versenydrukkot, de „ez kell, mert mégiscsak egy olimpia előtt állunk”. Az akklimatizálódásra egy hetük lesz a sportolóknak, Szilágyi tapasztalatai szerint ez elég.

„Három dolog doppingol engem nagyon. Az egyik az, hogy már átéltem, milyen a dobogó felső fokán állni, és nagyon visszavágyom. A másik, hogy én lehetek az első férfi kardvívó, aki háromszoros egyéni olimpiai bajnok. A harmadik pedig a csapat, hogy a kvartettel is megmutathatjuk, hogy mit tudunk,

és Peking után újra versenyezhetünk együtt is. Ez plusz motivációt, erőt ad a mindennapokban” – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a csapattal 2016 óta minden világ- és Európa-bajnokságról éremmel tértek haza, ennek tudatában készülnek most is.

A párbajtőröző Siklósi Gergely világbajnoki címvédőként és világranglista-vezetőként érkezik az ötkarikás játékokra, de óva intett attól, hogy ebből bárki messzemenő következtetéseket vonjon le.

„Az ellenfelek talán foglalkoznak ezzel, de én igyekszem ettől a ténytől eltávolodni. Bárki nyerhet, én is ez alapján nyertem vb-t, és most is így készülök a versenyre. Aztán lehet, hogy az első asszóban kiesek, mert annyira kiegyenlített a mezőny, de persze szeretnék sokáig versenyben maradni” – mondta a Honvéd 23 éves vívója.

A tőröző Mohamed Aida hetedik olimpiájára készül, de ahogy fogalmazott, ez a mostani nagyon más, mint a korábbiak.

„Részben más a szerepem, mint korábban, hiszen csapat csere vagyok, ilyen még nem volt, erre máshogy kell készülni. Másrészt a Covid-helyzet teljesen más szituációt teremtett, mint amilyenben a korábbi szerepléseim alkalmával részem volt. Még most sem tudjuk pontosan, hogy napi szinten ez hogyan fog érinteni bennünket. Sokkal nagyobb fegyelemre, kitartásra és türelemre lesz szükségünk, mint bármikor” – mondta a rutinos sportoló, aki Cseh Lászlóval közösen a magyar olimpiai csapat zászlóvivője lesz a japán fővárosban. Ezzel kapcsolatban azt mondta, nagyon boldog volt, amikor felkérték, és büszkén is viszi majd a magyar zászlót a megnyitón.

Amíg ő a hetedik, addig a Vasas 26 éves kardozója, Katona Renáta az első olimpiáján indul. Egyéniben és csapatban is pástra lép majd a játékokon.

„Egyéniben szeretnék a 32 közé jutni, utána pedig lazán vívni, mert ott a ranglista-első vagy -második vár majd rám. Csapatban pedig éremért megyünk” – jelentette ki.

Férfi párbajtőrben névre szólóan szerzett indulási jogot Siklósi, női tőrben, valamint férfi és női kardban azonban csapatkvótát harcoltak ki a magyarok, így ezekben a szakágakban a szövetség jelölhette ki azt a négy versenyzőt, aki képviselheti a magyar színeket. Egyéniben hárman-hárman indulnak és ugyanők kezdik a csapatküzdelmet is, a negyedik csapattag pedig becserélhető a verseny folyamán.

Az olimpiai vívóversenyeket jövő szombat és augusztus 1. között rendezik Tokióban.

Az olimpiai válogatott összeállítása:

férfi kard: Szilágyi Áron, Szatmári András, Decsi Tamás (egyéni és csapat), Gémesi Csanád (csapat)

női kard: Márton Anna, Pusztai Liza, Katona Renáta (egyéni és csapat), Battai Sugár (csapat)

női tőr: Kreiss Fanni, Pásztor Flóra, Kondricz Kata (egyéni és csapat), Mohamed Aida (csapat)

férfi párbajtőr: Siklósi Gergely

A tartalékok: Iliász Nikolász (kard), Szűcs Luca (kard), Lupkovics Dóra (tőr)

Forrás: MTI

Borítókép: Szatmári András, Decsi Tamás, Szilágyi Áron és Gémesi Csanád (b-j), a magyar férfi kardcsapat tagjai a Zarándi Csaba kard csapat világkupaversenyen a BOK Sportcsarnokban Budapesten 2021. március 14-én