Hazai döntetlennel hangolt a MOL-PICK Szeged a BL-nyolcaddöntőre - galéria

– Nyernünk kell, és védekezésben javulnunk. Támadásban is gyorsabbnak kell lennünk, illetve figyelni arra, hogy a Zágráb keményen védekezik majd, így nem szabad belemennünk egy sok szabálytalanságot hozó meccsbe, mert az nem nekünk kedvez.

Férfi kézilabda, VELUX EHF Bajnokok Ligája, B csoport, 14. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 3200 néző. Vezette: Kurtagic, Wetterwik (svédek).Alilovic - Sostaric, Balogh 1, Bombac 7, Gaber, Bodó 3, Sigurmannsson 4/3.Sego (kapus), Blazevic, Henigman, Maqueda 1, Bánhidi 3, Zsitnyikov 5, P. Rodríguez 1, Kaspárek 1.Juan Carlos Pastor.Kastelic - Horvat, I. Srsen 6, S. Buric 3, Vekic, Mandic 8/1, Mrakovcic 2.Risztanovics (kapus), Bicanic 1, Kontrec 2, Ravnic, Vlah, Bozic-Pavletic 3, Hrstic, Potocnik 1.Branko Tamse.6/3, ill. 3/1.8, ill. 4 perc.NYILATKOZATOK- Mindkét csapat olyan játékosokkal játszott, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak a szezonban. Nagyon fontos, hogy mindenkit használjunk. Voltak olyan kézilabdázóink, akik kiváló teljesítményt nyújtottak, mint például Zsitnyikov és Bombac. Fontos volt számunkra, hogy mindkét kapusunk védjen, és azok is pályára lépjenek, akik eddig kevesebbet lehetséget kaptak, de szükségük van a tapasztalatra. Dolgozunk velük tovább. Jó csoportkört zártunk, 20 pont és a második hely, nehéz volt elérni, de megcsináltuk. Az az igazság, hogy többet kell gyakorolnunk, amelyre lesz időnk most már, akárcsak a pihenésre. Ezután jön a legfontosabb időszak, a kiesés szakasz. Sok szerencsét kívánok a BL-ben, a SEHA-ligában és a horvát bajnokságban a Zagrebnek.- Köszönet a Zagrebnek, nagyon jó mérkőzést játszottunk, amely rendkívül tetszetős volt a szurkolóknak. Nem vagyok elégedett az egy ponttal, az utolsó két percben buta hibákat követtünk el, amelyek megmutatják, hogy miben kell javulnunk a jövőben.- Jó tempóban egy nagyon jó mérkőzést játszottunk. Tudtuk, hogy senki nem nyert idén még Szegeden, ezért nagyon felkészültünk a találkozóra. Új rendszerben próbálunk kézilabdázni, ebből ma sokat megvalósítottunk, de voltak hibáink is köszönhetően a Szeged jó játékának. Sok szerencsét kívánok a PICK-nek a BL-ben és a bajnokságban. A döntetlen igazságos végeredmény, mert nyerhettünk volna, de akár a vereség is szenvedhettünk volna.- Elégedett vagyok az egy ponttal, gratulálok mindkét csapatnak a mai teljesítményhez. Jól játszottunk, végig meccsben voltunk, harcoltunk, vezettünk is, elégedettek vagyunk, hogy döntetlent értünk el. Holnap már utazunk, a Horvát Kupában lépünk pályára, nehéz időszak vár ránk.VÉGENincs semmi baj, a MOL-PICK Szeged a Bajnokok Ligája B csoportjának második helyén zár, a nyolcaddöntőben március 20-24. között valamikor a lengyel Orlen Wisla Plock lesz a magyar bajnok ellenfele.Bombac okosan öli az időt, szabaddobás. Kaspárek lő, véd a kapus. Mandic rohan, 26-26. Időt kér Pastor, tizenkilenc másodperce van a Szegednek, hogy megszerezze a győzelmet. Nyitott védekezés ellen nem jutnak lövőhelyzetig, döntetlennel zárul a meccs.szegedi hetes. Sigurmannsson két kihagyott után áll oda, bepattintja, 26-24. Egy perc és negyvenhat másodperc van hátra a találkozóból, amikor időt kérnek a vendégek. Talpon a csarnok, Sego véd, de hétméterest ítélnek a játékvezetők. mandic, 26-25.Bombac nagyszerű passza után Bánhidi talál be, 25-23. Buric válaszol rögtön, 25-24.hosszan támadnak a horvátok, tanácstalanok, végül belemenés.Risztanovics Kaspárek lövését még kirúgja, Bánhidiét már nem tudja, 24-23.Srsen mellé talpról.Bombac egyenlít! 23-23.Kaspárek kanyarodik fel, Risztanovic hárít könnyedén. Kontrec ziccerét védi Sego, rohanunk, Kaspárek, 22-23.Sostaric fölé pattintja a hétméterest. Srsen cselez kifelé, 21-23.Kontrec beállóból, 21-22. Időt kér a MOL-PICK Szeged."miért?" ordítja mindenki, miután felmutatják Gabernek a kétperces kiállítást a sporik.nem találja a Szeged a fogást a horvátokon, majd passzív után elveszik a labdát, Sigurmannsson visszaszerzi, majd eladja. Hihetetlen!Potocnik nemrég állt be, most beköszön, 21-21.Srsen lövése a blokkról pattan a szegedi kapuba, 20-20. Micsoda csel! Még a kapus is el ugrott rá, gyakorlatilag üres kapura lőhetett Zsitnyikov, 21-20.hosszú vendég támadás egy rossz lövéssel zárul, majd Bombac egyedül megoldja a másik térfélen, 20-19. utoljára a 26. percben vezetett a PICK, akkor 14-13 állt az eredményjelzőn. Időt kér a vendégek trénere, Branko Tamse.Sego véd, visszafújják szabaddobásra.Buric egy szép mozdulattal beállóból, 18-19. Bombac rossz passza valahogy eljut Bánhidiig, aki ezúttal jól lő, 19-19.Bombac előtt ugrik szét a horvát fal, 18-18.Srsen átlövését kitenyereli Sego a jobb felsőből!Bombac a keresztlécre. Maqueda labdát szerez hátul! Zsitnyikov lóbál a levegőben, 17-18.Bozic-Pavletic a jobbszélről, 16-18. Maqueda-ziccer, Risztanovics hárítja. Bosszantó, nagyon nem megy a spanyol átlövőnek.Mrakovcic rohan bele Blazevicsbe, kiállítják a játékvezetők a szegedi védőt...Sego fontos védést mutat be. Bánhidi fordul be, Risztanovics hárít. Labdaszerzés, Sego indítja, Pedrót, 16-17.Bánhidi harcol nagyot, újabb hétméteres. Risztanovics kiüti Sigurmannsson labdáját.Mandic gólja után már kettővel vezetnek a vendégek, 15-17.Srsen Sego lábai között, 15-16.Zsitnyikov passzol rosszul a balszélre.Bombac talpról, kapufa. Srsen is a lécre lövi a labdát.Bánhidi harcol ki hetest, Sigurmannssn, 15-15.Sego váltja a szegedi kapuban Alilovicsot, míg Sostaricsot a jobbszélen Pedro. A Zagreb kezd, Mrakovcic ellépi, Maqueda lövése mellé, Mandic rohan, 14-15.FÉLIDŐMaqueda ziccerben, Risztanovics véd. Fél perc, támadnak a vendégek. Bozic Pavletic a rövidbe, 14-14. Maqueda átlövését ismét fogja a kapus, Bozic-Pavletic roboghat még egy indítással, de Alilovic hárít!Alilovic! Srsen hetesét rúgja ki! "Mirko, Mirko!" - szól a lelátóról.Bánhidi állítja meg Srsent, időt kér a Zagreb. Kettő perc és kilenc másodperc van hátra az első félidőből.szegedi labdaszerzés. Bánhidi kiharcolja, Sigurmannsson a kapufára lövi a büntetőt.Zsitnyikov a bal felsőből zavarja ki a pókokat, 14-13.Bicanic bomba gólja után 13-12. Maqueda lövi telibe a keresztlécet. Villámgyors zágrábi ellentámadás, Bozic-Pavletic a jobbszélről, 13-13. Időt kér a Szeged.Mandicsra nem marad ember, 12-11. Maqueda fut keresztbe, bevágja a blokk mellett, 13-11.Blazevicset állítják ki a játékvezetők, Vlah arcát érte a keze, bár az irányító bújt a kezek alatt.nagy gól, Zsitnyikov ismét, 12-10.Zsitnyikov talpról derékmagasságban, 11-9. Mandic a szélről, 11-10. Alilovic fogja a fejét, védhető lett volna.Kontrec beállóból, Alilovic csak beleérni tud, 10-9.Bánhidi zár szabálytalanul a falban, Buric a horvát befejező, de Alilovic hárít!Risztanovics váltja Kastelicet a vendégek kapujában, védéssel mutatkozik be. Bodó két percet, a zagreb büntetőt kap. Horvat a kapufára lő.ez úgy néz ki, Bombac meccse lesz, 10-7. Élteti is a szegedi szurkolótábor! Óriási gól, Srsen talpról, a keresztlécről pattan be, 10-8.passzívnál lő szinte tekés mozdulattal Mrakovcic, Alilovic kispárgázza!kettős emberelőnybe védekezik keményen a PICK, Bodó kap sárgát. Letelt, most már szimpla.Bodó, 8-7. Horvat ziccerét védi a jobbszélrl Alilovic, majd Bombac rohan, 9-7. Mandic lökte, kiállítják.Mandic a rövid alsóba, 7-7. Vekic kapja a meccs első kétperces büntetését.szegedi labdavesztés, rohan a Zagreb, Buric, 6-6. Bodó pattintja be a rövid felsőbe, 7-6.Mrakovcic nagyon fölé.Mrakovcicsra nem figyelnek, 5-5. Bombac-cselek, majd gól, 6-5Bodó nincs jóban a kapufával, már harmadszor pattan kifelé a lövése. Miénk a labda, de Gaber szabálytalanul zár.szabálytalan horvát zárás után támadhat a Szeged. Balogh előtt rés a falon, kihasználja, 5-3. Srsen rögtön, 5-4.Bombac cselezi be magát, 4-3.Srsen átlövést kitenyereli Alilovic! Szegedi kapufa. Srsen másodszor már betalál, 3-3.Gaber elől ütik el a labdát, Bombac visszaszerzi, ismét Gaber felé megy a labda, hetes. Sigurmannsson megmozgatja Kastelicet, 3-2.két sárga lapot is kapnak a vendégek.Bodó a hosszú alsóba, 2-1. Megint gyorsan válaszolnak, Mrakovcic, 2-2.Sigurmannsson a balszélről,, 1-0. Mandic ugyanonnan, 1-1.a Szeged kezd, Bodó lövi a kapufára a labdát.közös két a meccs előtt, a szegediek is csatlakoztak az EHF felhívásához, miszerint a gyermekeknek is vannak jogaik.ismét telt ház, 3200 szurkoló az újszegedi sportcsarnokban.a vendégeknél a legnagyobb természetesen a két egykori szegedi, Ivan Srsen és Urh Kastelic kapta.kezdődik a bemutatás! Horvát szurkolók is érkeztek, mintegy ötvenen.miközben Szegeden a két csapat bevonult a mezekért az öltözőbe, Dániában a Plock nyolc góllal legyőzte a Silkeborgot, így a lengyel együttes vár majd a MOL-PICK-re a nyolcaddöntőben. Az első meccsen a Plock négygólos vereséget szenvedett otthon.keretbe foglaljuk a BL-csoportkört. A Szeged a Zagreb ellen kezdett és most szintén ez a páros zár. Eszéken szeptemberben kiélezett csatát követően 24-23-ra nyert a PICK.kisebb sérülés miatt a tétnélküli mérkőzésem két játékosának inkább pihenőt adott Juan Carlos Pastor. Ennek értelmében Joan Canellas és Jonas Källman helyett Sunajko Stefán és Pedro Rodríguez van ott a keretben.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. Fél óra múlva utolsó csoportmeccsét kezdi meg a MOL-PICK Szeged, ellenfél a horvát "örökös" bajnok PPD Zagreb lesz.Huszonhárom éve tart a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a MOL-PICK Szeged és a horvát Zagreb párharca. A magyar együttes eddig éppen a holnapi riválisa ellen játszotta a legtöbb meccset az európai kupaporondon, szám szerint 13-at. Az elmúlt időszakban szerencsére magyar sikernek tapsolhatnak a szurkolók, a PICK az elmúlt öt meccsen legyőzte a 27-szeres horvát bajnokot.Tétje van a meccsnek, mert a vendégek egy esetleges szegedi győzelemmel – 2008-ban nyertek utoljára a sportcsarnokban – előreléphetnének az ötödik helyre. Nekik jelenleg 10 pontjuk van, míg a Párizsban vendégszereplő ukrán Motornak 11.Kemény meccs lesz, mert a horvátok nem mennek a szomszédba egy-egy kemény belépőért. Új mester, Branko Tamse irányítja a csapatot, hét közben a SEHA-ligában idegenben megszorongatták a Vardar Szkopjét, csak 28–26-ra kaptak ki.A keretben több ismerőst is köszönthetnek majd a kékhívek, így azt az Ivan Srsent, aki az elmúlt bajnoki szezon bajnoki döntőjének az egyik hőse volt. A jobbátlövő kölcsönben töltötte a tavaszt a Szegednél, de csupa szív játékával gyorsan kedvenccé vált. Urh Kastelic két éve védett szintén fél évet a PICK-ben. Továbbra is a rutinos szélső, Zlatko Horvát számít az egyik legveszélyesebb játékosnak, de Kontrec vagy Bicanic is veszélyes lehet.A Szegednél mindenki egészséges, a Fradi elleni meccs után szabadnapot adott a fiúknak Pastor mester. A szegedi szurkolók egyik vágya teljesülne, ha magabiztos győzelemmel búcsúzna a csoportküzdelmektől a szegedi csapat.A meccset a Sport 1 élőben adja, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.