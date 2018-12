Hazai siker a megyei derbin: a Szentes jól kezdett, a Szeged kulcsembert vesztett

Szemek a labdán és az ellenfélen. A fehér sapkás Hungerit-Szentes legyőzte a helytálló szegedieket.

Fotó: Vidovics Ferenc

A női vízilabda OB I Csongrád megyei derbijén a házigazda Hungerit-Szentes számított esélyesebbnek, de a Szeged SZTE is megpróbálta kihasználni, hogy a fontos meccsek sora miatt erre az időszakra időzítette őszi csúcsformáját. Egyes időszakokban ez látszott is a Tisza-partiaknál, de ez nem sokat ért, hiszen a Kurca-partiak fantasztikusan kezdtek: a második negyed elején 8–1 állt az eredményjelzőn.Az ezt követő időszakot 10–8-ra a vendégek nyerték, de ezzel csak kozmetikázni lehetett az eredményt. Mindkét csapatnál hat-hat mezőnyjátékos volt eredményes, mindkét együttes megmutatta a szebb arcát és rosszabb formáját is, de az erős kezdés miatt a Hungerit győzelme nem is volt kérdéses.: – Mi tudtuk, hogy a Szeged nem feltett kézzel érkezik, és a meccsbizonyos szakaszaiban alaposan meg is nehezítette a dolgunkat, így az eredmény olykor nem is volt teljesen reális. Ezekben az időszakokban olyan hibákat vétettünk, amelyeket máskor nem engedhetünk meg magunknak.– Gratulálok a Szentesnek, remekül kezdtek, mi pedig bátortalanok voltunk az első negyedben, ami rányomta a bélyegét a mérkőzésre. Senki ellen nem lehet így kezdeni, mert aztán csak szaladunk az eredmény után. Erősebb csapat a Szentes, de győzelmi szándékkal jöttünk, hiszen nem lehetetlen legyőzni. Voltak olyan periódusok, amikor nagyon jól játszottunk. Megpróbáltuk, nem sikerült, hiszen a hazaiak remekül használták ki a helyzeteiket. A csere nélküli kiállítás fáj a legjobban nekünk. Több ilyen ütés is volt a meccsen, ami persze lefújható, de csak ezt fújták be. Kulcsjátékosunk, Lengyel Anett így nem játszhat a Honvéd elleni, számunkra rendkívül fontos meccsen.Női vízilabda OB I, 8. forduló. Szentes, 150 néző. Vezette: Kenéz, Nóvé.Lekrinszki – Szabó 2, Perez 3, Kudella 3, Kádár 2, Mandics, Kövér-Kis 3. Csere: Füsti (kapus), Bocskay, Dömsödi, Mihály 3, Káris, Dávid. Vezetőedző: Vidumanszky László.Trifán – Árkosy, Botka 2, Lengyel A. 2, RÁCZ 2, LENGYEL DOM. 1, Tóth P. 2. Csere: Gyöngyösi (kapus), Ádám, Damjanovics 2. Vezetőedző: Varga Tamás.5/1, ill. 10/2.2/2, ill. 1/1.Szabó, Mandics.Lengyel A.