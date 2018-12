Hazánk legjobb úszóegyesületei között ott van a Haász SZUE és a NICS-HSÚVC is

A szegediek 3962 ponttal az előkelő ötödik helyen végeztek a klubok rangsorában, csak a négy kiemelkedő magyar egyesület, vagyis a Győr, a BVSC, az Eger és a Kőbánya előzte meg őket. A Haász SZUE egy elsőséget is szerzett, hiszen a pontok eloszlásából kiderül: az idei hosszútávúszó bajnokságon a legeredményesebb csapat a szegedi volt, ezen az ob-n összesen 616 pontot szereztek Olasz Annáék. A Tisza-partiak kiemelkedő egyénisége volt idén Fábián Fanni, aki a rövidpályás ob-n hat érmet, és ezzel sok értékes pontot szerzett, többek között ezzel is érdemelte ki, hogy a 49. Év Sportolója díjátadó gálánkon az év szegedi utánpótlás lánysportolója legyen.



A hódmezővásárhelyi egyesület is bekerült a Top 10-be, a NICS-HSÚVC 3082 ponttal a kilencedik helyen zárta a magyar klubok idei pontversenyét. A sikerben komoly szerepe volt Szi- lágyi Csabának, aki 50 és 100 méter mellen legyőzhetetlen volt az országos bajnokságokon.