Hazánkat is képviselték a szegedi triatlonosok több nemzetközi versenyen

Tarnai volt az egyetlen magyar Szlovákiában. FOTÓ: THE CHAMPIONSHIP 2019

Az új szegedi triatlonos generáció képviselői közül ketten is nemzetközi viadalon jártak, rangos versenyen öregbítették a város hírnevét. Tarnai László egyben hazánk egyetlen indulója volt a szlovákiai Somorján rendezett The Championsip 2019 elnevezésű megmérettetésen. A féltávú Ironmannek megfelelő (1900 méter úszás, 180 kilométer kerékpározás, 21 kilométer futás) versenyen 60 ország sportolója vett részt, a kétszeres magyar duatlon- és triatlonbajnok Tarnai 21. helyen végzett a férfiak között, 4 óra 19 perc 25 másodperces idővel.– Először, de remélem nem utoljára indultam ezen a viadalon. Már a kvalifikációnak is nagyon örültem, maga a verseny pedig nagyon jó tapasztalatszerzésnek bizonyult. Gyönyörű környezetben szerepeltünk, a szurkolók is fantasztikusak voltak. A sok magyar biztatása nagyon jólesett – emelte ki értékelésében Tarnai László.Egy másik féltávú viadalra is figyelt a triatlon világa, hiszen a hagyományos XMAn Romaniát idén is megrendezték Nagyváradon. A kemény, 1000 méter szintkülönbségű megmérettetésen korábban kétszer is első helyen ért célba a szegedi ob-bronzérmes vasember, Szi­lágyi Péter, ezúttal pedig másodikként végzett.– Az úszáson tekintélyes előnyt szereztem, de a végső győztes a kerékpározásnál megelőzött. Elképesztő tempót ment, bringával fel sem lehetett venni vele a versenyt, így a futás során próbálkoztam a felzárkózással. Körönként húsz másodpercet le is faragtam a hátrányomból, de ez sem volt elég a végső győzelemhez. Így is nagy élmény volt, és persze remek felkészülés a keszthelyi országos bajnokságra – zárta beszámolóját Szilágyi Péter.