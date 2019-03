Hazatér Komlósi Péter: Szegeden nyert LEN-kupát, most a szentesi női pólócsapat trénere lett

A női vízilabda OB I alapszakaszának utolsó fordulója előtt hatodik helyen álló Hungerit-Szentesi VK megtalálta vezetőedzőjét, így a januárban Vidumanszky Lászlót átmenetileg váltó Brávik Fruzsina helyét a szentesi születésű Komlósi Péter (képünkön) vette át a Kurca-partiak kispadján.Komlósi 1977-ben született, játékos-pályafutása szülővárosában indult el, a Szentesi VK-val debütált az OB I-ben 18 esztendősen. Utána egy évet játszott a Ferencvárosban, majd ezt háromévnyi légióskodás követte Nizzában. Hét évet töltött a Szeged Betonnál, ahol legnagyobb sikerét érte el 2009-ben, amikor LEN-kupát nyertek. Pólózott a Szolnokban és a Debrecenben, ahonnan visszavonult. Két év szünet után újrakezdte Szentesen, ahol végleg befejezte 2015-ben. Edzőként a szentesi utánpótlásban kezdett el dolgozni, majd két szezont a Debrecennél töltött, második évében a férfi OB I felsőházába is bejutott együttesével.– Tetszik, hogy csapatunk fiatal játékosokból áll, mert fejlesztő és nevelő munkát szeretnék végezni. Remek körülmények között készülhetünk, itt minden adott infrastrukturálisan és az eszközöket tekintve is – nyilatkozta Komlósi Péter, a Hungerit-Szentesi VK újdonsült trénere, akinek segítője Brávik Fruzsina lesz.Komlósi kinevezésével egyfajta garanciát is kaphatnak a játékosok a következő szezonra.– Értékeinket megőrizve a nyáron szeretnénk majd meg- erősíteni a keretünket, így a kinevezésem ebből a szempontból is fontos, hogy ennyivel előrébb tarthatunk majd, illetve akik jönnének hozzánk, azok biztosan tudhatják majd, hogy a 2019–20-as idényben én irányítom a csapatot – beszélt a jövőről a vezetőedző, aki jövő szerdán hazai környezetben debütálhat a kispadon a bajnoki címvédő UVSE ellen.