Helyén kezelik a poznani Eb-t: a szegedi Varga Katalin és Suba Róbert ma már éremért küzdhet

A helyszínen. Varga Katalin és Suba Róbert Poznanban már túl van több edzésen. Fotó: NKM Szeged

Az elmúlt pénteken már megérkeztek a lengyelországi Poznanba az NKM Szeged paraversenyzői. Varga Katalin és Suba Róbert egyaránt két számban lesz érdekelt a ma kezdődő és szerdán befejeződő Európa-bajnokságon.– Ahogy máskor, úgy ezúttal is legelőször kategorizálták őket, és mindkettejük eddigi pozícióját megerősítették, azaz ugyanabban a kategóriában versenyeznek majd kajakban és kenuban is, mint eddig – mondta Csamangó Attila, az NKM Szeged edzője, aki a kettőssel együtt tartózkodik Poznanban. – Az eddigiekhez képest talán hamarabb van ez az esemény, hiszen tavaly ilyenkor például még csak a világkupa volt Szegeden, az Eb-t később rendezték. Éppen ezért különösebben nem készültünk rá, nem hegyeztük ki rá a formát, munkából érkeztünk ide. De azért jó felmérő lesz, hogy ebben az állapotban hogyan állunk. Nincs nagy elvárásom feléjük, és megnézzük, hogy a nemzetközi mezőnyben mi a helyzetünk. A magyar mezőnyben vannak változások, hiszen Suba Róbert kategóriájában egy új és komoly ellenfél jelent meg Kiss Péter személyében. A tájékoztatón egyszer Robi, egyszer ő nyert, azaz van konkurencia, és ez jó a szakágnak, mert erősödik. Kaptunk egy kihívót, de fel kell vennünk a kesztyűt, és meglátjuk, mi jön össze belőle. A rivális ügyes, úszóként is tevékenykedik, és fiatalon már jó eredményt el parakajakban.A poznani pályát jól ismerhetik a magyarok, hiszen az utóbbi években volt nemzetközi verseny rajta.– Azt azért tudjuk, hogy itt a szél egy picit meg tudja változtatni a viszonyokat, de most éppen kellemes az időjárás, és amúgy sincs különösebb baj a pályával – nyilatkozta Csamangó, aki tegnap érkezett meg a helyszínre. – Ma már kezdődik a verseny, Suba kajakban, Varga kenuban lesz érdekelt, sőt mindkét nemben eredményt is hirdetnek. Szerdán pedig éppen fordítva szerepelnek: Suba megy kenuban, Varga Kati pedig kajakban. Robitól várom a jó kajakos szereplést, ez dobogót jelent, de a helyén kezeljük majd az eredményeket. Nekünk nem ez a fő versenyünk, hanem a kvalifikációs világbajnokság augusztusban Szegeden, a felújított Maty-éren.