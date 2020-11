13.30-tól a labdarúgó NB II.-ben: Soroksár–Szeged-Csanád GA

A héten két bajnoki mérkőzés vár a Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB II.-es labdarúgócsapatára: előbb ma 13.30-tól a Soroksár vendége lesz a budapesti Szamosi Mihály Sporttelepen, majd vasárnap 17 órától a Dorog látogat a szegedi Szent Gellért Fórumba.

Ilyenkor nincs idő edzeni, csak a regenerációra és egy-két taktikai elem megbeszélésére ma­­rad energia, lehetőség.

Jönnek egymás után a mérkőzések, a vasárnapi, Pécstől elszenvedett vereség után ma 13.30-tól már Soroksáron lép pályára a Szeged-Csanád Grosics Akadémia a labdarúgó NB II.-ben, majd vasárnap újabb hazai meccs jön 17 órától a Szent Gellért Fórumban a Dorog ellen. A sűrű programban az azért jó, hogy a két szegedi találkozó között mindössze Budapest déli részére kell elutazni – ez azért mégis más, mint mondjuk egy szombathelyi vagy egy nyíregyházi kirándulás.

Az NB II. tabellájára pillantva látható, hogy mint az elmúlt években mindig, igen szoros a mezőny. A már kieső helyen lévő, 14 pontos Győr (18.) és a 23 pontos Nyíregyháza (5.) között kilenc pont a különbség – ez a differencia kis túlzással egy hét alatt, három egymást követő mérkőzésen ledolgozható.

A Szeged-Csanád GA eddig 17 pontot gyűjtött: pontosan annyit, mint az előző szezon 13. fordulója után, de akkor ezt 12 összecsapás alatt szedte össze, mivel a Balmazújvárost kizárták, így volt már szabadnapos. Látható tehát, mennyit is ér például a Pécs egymást követő, négyszer 1–0-s sikere – értelemszerűen a tizenkét pont mellett annyit, hogy ezen négy forduló alatt a baranyaiak a 12. helyről a 4. helyig repültek előre.

A mai ellenfél, a Soroksár keretében ismerős név a makói származású Gyömbér Gábor (32 éves), valamint Pászka Lóránd (24), aki a gyulai Grosics Akadémia növendékeként a Szeged 2011 színeiben mutatkozhatott be a felnőtt labdarúgásban és az NB II.-ben is, de Orosz Márk (31) is játszott egy szezont a Szegedben, amikor 21 meccsen 15 gólt szerzett a másodosztályban.

Nehezíti a szegedi edző, Dobos Barna helyzetét, hogy a Pécs ellen Jovanovics Alekszandar és Simon Ádám is begyűjtötte az ötödik sárgáját, így a Soroksár ellen nem számíthat rájuk a szakember.

Nagy kérdés az is, vajon a keretből vasárnap kimaradtak (Takács János, Takács Tamás, Ódor Máté, Mohl Dávid, Szilvási Péter, Oláh Gergő, Bitó Martin, Ásványi Balázs) közül ki térhet vissza, illetve milyen állapotban van Germán Tamás, aki a sérülése után közel jár a teljes felépüléshez.

– Extrém a helyzet, és az edzői pályafutásom alatt nem is voltam még ilyen szituációban – mondta Dobos Barna, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vezetőedzője. – A körülmények, a hiányzók száma miatt nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Valahogy túl kell élni ezt az időszakot, és persze közben pontot, pontokat gyűjteni. A futballban minden megtörténhet, ez lehet az, amiben reménykedhetünk.

A két csapat egymás elleni legutóbbi mérkőzésén a Szeged és a Soroksár gól nélküli döntetlent játszott.