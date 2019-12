13 érem és 8 csúcs a mérleg: fantasztikus úszó-ob-n van túl Csongrád megye három egyesülete

Csongrád megye úszóegyesületei parádés eredménysorral zárták a kaposvári rövidpályás országos bajnokságot: régiónk három egyesülete 4 bajnoki cím mellett 5 ezüst- és 4 bronz­érmet is szerzett, tehetségeik 8 számban döntötték meg a korosztályos magyar csúcsot.

Nehéz jelzőket találni a Csong­­rád megyei úszóegyesüle­tek teljesítményére, hiszen 13 érmet szereztek – köztük 4 bajnoki címet, illetve 5 ezüstöt és 4 bronzot –, 8 számban döntötték meg a korosztályos magyar csúcsot, halmozták a döntős helyezéseket. Mindezt úgy, hogy a legtöbben még ti­­zenévesek, vagyis remek ge­­neráció alakult ki régiónkban. A jövő reménységei köztünk vannak, nem véletlen, hogy pont ezzel a titulussal díjaztuk nemrég Szőke Zitát az 50. alkalommal rendezett Év sportolója gálánkon.

Ha már a NICS-HSÚVC tehetsége szóba került, kezdjük a vásárhelyi klubbal.

– Megalakulásunk óta ez volt a legeredményesebb országos bajnokságunk – kezdte a beszélgetést Bán Sándor vezetőedző. – Volt szerencsénk és pechünk is, ki is egyenlítették egymást, hiszen a mix vegyes váltónk bajnoki címéhez kellett a győriek kizárása is, viszont két alkalommal is három századmásodperccel maradtunk le egy-egy jobb érmes helyezésről. Szilágyi Csa­­ba zsinórban 9. és 10. bajnoki címét szerezte, 4×100 méteres mix vegyes váltónk ezüstérme pedig egyike volt a sok kellemes meglepetésnek. Örülök, hogy Szilágyi Csaba és Szőke Zi­­ta mellett Lakatos Krisztián is ki­­emelkedő eredményeket ért el, kétszer is negyedik lett, Sorak Stefan ezüstérmére is büszkék lehetünk, ahogy Petrovics Péter három döntős szereplésére is – emelte ki a klub néhány versenyzőjét a tréner.

A Haász SZUE is hű volt a ha­­gyományaihoz, egyéniben és váltóban is voltak dobogós sze­­gediek.

– A betegségek miatt peches márciusi ob után minden versenyen remekeltünk. Gratulálok mindenkinek! – nyitotta ér­­tékelését Gellért Gábor vezetőedző. – Női gyorsváltónk bajnoki címének és ezüstérmének is örülök, az aranyérmes futamban már nagy előnyünk volt az utolsó váltásnál. Az egyéni érmeket és korosztályos csúcsokat is elérő Fábián lányok eredménye fantasztikus, ezek az idők az Eb-n is megállták volna a helyüket, kö­­zel lettek volna a döntőbe jutáshoz. A többi váltónkban is szép időreredmények születtek, és sok szép egyéni csúcs is – összegzett a mester.

A Hód Úszó SE kapcsán nem csak a kiemelkedő Ugrai Panna teljesítményét lehet méltatni.

– Nagyon büszke vagyok a hozzánk nyáron érkező Gál Olivér korosztályos csúcsára, ha­­talmas eredmény, amit látvá­nyos technikai fejlődésének is köszönhet – véli a vásárhelyiek trénere, Máté Hunor. – Ugrai Panna öt számban is megdöntötte a korosztályos magyar rekordot, mentálisan is erősebb lett. Óriási élmény volt számára, hogy a 100 méter pillangó ezüstérmeseként példaképe, Hosszú Katinka mellett állt a dobogón. Matejdesz Máté is dicsérhető tisztes helytállásáért – mondta a szakember.

A Csongrád megyei egyesületek

A és B döntős eredményei a 2019-es rövidpályás úszó országos bajnokságon, mi× 4×50 m vegyes: 1. NICS-HSÚVC (Petrovics Péter, Szilágyi Csaba, Hornyák Annamária, Szőke Zita). Mi× 4×100 m gyors: 2. NICS-HSÚVC (Nikolics Uros, Sorak Stefan, Szőke Zita, Hornyák Annamária), 4. Haász SZUE (Ulrich Botond, Fábián Milán, Pádár Nikolett, Fábián Fanni). Női 100 m vegyes: 12. Hornyák Annamária. Férfi 50 m gyors: 13. Nikolics Uros. Női 50 m gyors: 8. Szőke Zita, 13. Pádár Nikolett. Férfi 100 m hát: 5. Petrovics Péter. Női 100 m hát: 5. Ugrai Panna (Hód Úszó SE) – új korosztályos magyar csúcs. Női 800 m gyors: 3. Fábián Bettina (Haász SZUE), 5. Vas Luca (Haász SZUE), 7. Olasz Anna (Haász SZUE). Női 200 m pillangó: 4. Fábián Fanni. Férfi 1500 m gyors: 9. Farkas Tamás (Haász SZUE), 13. Márki Zalán (NICS-HSÚVC). Férfi 100 m vegyes: 5. Sorak Stefan. Férfi 100 m mell: 1. Szilágyi Csaba, 4. Lakatos Krisztián (NICS-HSÚVC), 13. Matejdesz Máté (Hód Úszó SE). Női 100 m mell: 8. Hornyák Annamária. Mi× 4×50 m gyors: 4. NICS-HSÚVC (Nikolics Uros, Szilágyi Csaba, Hornyák Annamária, Szőke Zita), 8. Haász SZUE (Ulrich Botond, Sliz Bálint, Pádár Nikolett, Vas Luca). Férfi 400 m gyors: 2. Sorak Stefan. Női 400 m gyors: 3. Fábián Fanni, 4. Fábián Bettina – új korosztályos magyar csúcs. Női 200 m vegyes: 6. Ugrai Panna – új korosztályos magyar csúcs. Férfi 4×50 m vegyes: 3. NICS-HSÚVC (Petrovics Péter, Szilágyi Csaba, Sorak Stefan, Nikolics Uros). Férfi 4×200 m gyors: 7. Haász SZUE (Ulrich Botond, Fábián Milán, Sliz Bálint, Szabó Bálint). Női 4×200 m gyors: 1. Haász SZUE (Fábián Fanni, Fábián Bettina, Pádár Nikolett, Vas Luca). Mi× 4×100 m vegyes: 2. NICS-HSÚVC (Petrovics Péter, Szilágyi Csaba, Hornyák Annamária, Szőke Zita), 6. Haász SZUE (Ulrich Botond, Sliz Bálint, Fábián Fanni, Fábián Bettina). Férfi 200 m mell: 11. Sliz Bálint. Férfi 100 m gyors: 14. Ulrich Botond. Női 100 m gyors: 6. Szőke Zita, 7. Fábián Fanni. Férfi 200 m hát: 6. Petrovics Péter, 12. Márki Zalán, 15. Bányik Barnabás (NICS-HSÚVC). Férfi 4×100 m gyors: 7. Haász SZUE (Ulrich Botond, Fábián Milán, Sliz Bálint, Szabó Bálint). Női 4×100 m gyors: 2. Haász SZUE (Fábián Fanni, Fábián Bettina, Pádár Nikolett, Vas Luca). Férfi 50 m mell: 1. Szilágyi Csaba, 4. Lakatos Krisztián, 5. Gál Olivér (Hód Úszó SE) – új korosztályos magyar csúcs, 12. Matejdesz Máté, 15. Pertich Zsombor (NICS-HSÚVC). Női 50 m mell: 10. Hornyák Annamária. Férfi 50 m hát: 5. Petrovics Péter. Női 50 m hát: 5. Ugrai Panna, 11. Hornyák Annamária. Női 100 m pillangó: 2. Ugrai Panna – új korosztályos magyar csúcs. Női 1500 m: 3. Vas Luca, 4. Fábián Bettina, 5. Olasz Anna. Férfi 4×50 m gyors: 7 Haász SZUE (Sliz Bálint, Ulrich Botond, Szabó Bálint, Fábián Milán). Női 4×50 m gyors: 4. Haász SZUE (Fábián Fanni, Fábián Bettina, Pádár Nikolett, Vas Luca). Női 200 m gyors: 3. Fábián Fanni – új korosztályos magyar csúcs, 7. Szőke Zita, 8. Fábián Bettina. Férfi 800 m gyors: 9. Márki Zalán.