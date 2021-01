19 pontos hátrányból felállt, de a hosszabbításban kikapott a Szedeák

Ugyan tetemes hátrányból megfordította az Oroszlány elleni meccset a Naturtex-SZTE-Szedeák, de a hosszabbításra két kulcsemberét is elveszítette, így vereséget szenvedett. Hét győzelem után először kapott ki Szekulovics csapata.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Remy Abell visszatért az Oroszlányba: a légiós játéka egészen más helyzetet teremtett a kedd esti bajnokin, amely hat nap alatt a harmadik idegenbeli meccse volt a Szedeáknak.

Jobb ritmusban kezdett az OSE, Zach Brown ponterős játékának köszönhetően nem került komolyabb hátrányba a Szedeák az első percekben. A második negyed felénél azonban Anderson tempója, majd büntetői után már tíz ponttal vezettek a hazaiak, 40–30. Nem működött a szegedi védekezés, és ezúttal picit tompábban játszott a Szedeák az első tizenöt percben, miközben az Oroszlány remek százalékkal dobott. A félidő hajrájában már volt, hogy négy magyarral volt a pályán a Szedeák, de a cserék sem tudtak lendíteni ezúttal a játékon. A nagyszünetre tizenhárom ponttal vezetett az Oroszlány.

A harmadik negyedben valamelyest feljavult a szegedi dobószázalék, bár Zach Brown mellé nem igazán tudott felnőni egyetlen társ sem. Mindez pedig csak arra volt elég, hogy tartsa a különbséget a Naturtex, az Oroszlány már a húszpontos előnyhöz is közelített, ám végül Anderson gyorsan szerzett öt pontja után tizennégyet kellett volna ledolgoznia az utolsó tíz percben a szegedieknek.

Kerpel-Fronius Gáspár hármasával ugyan zárkózott a Szedeák, de az Oroszlánynak mindig akadt válasza. Ráadásul az idő is a hazaiaknak dolgozott. 78–64 után azonban jött Keller Iván, majd Zach Brown hármasa, a Szedeák pedig egy 10–0-ás futással teljesen nyílttá tette az utolsó három és fél percet, jött is az OSE időkérése 78–74-nél. Két perccel a vége előtt Brown büntetőivel kiegyenlített, majd Dickey kosarával vezetett is a Szedeák, amelynek meccslabdája is volt, de Kerpel-Fronius Balázs közelije lejött, így jöhetett a ráadás.

A hosszabbításban Govens után Dickeyt is elveszítette a Szedeák, mivel a center is kipontozódott, majd a vírus után visszatérő Abell egy hármassal eldöntötte a meccset: hét győzelem után először kapott ki a szegedi csapat.