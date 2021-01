20 éve a túloldalon ült

Szinte napra pontosan húsz éve is rendeztek egy Szedeák–Falco férfi kosárlabda-mérkőzést az újszegedi sportcsarnokban. A magyarkupa-találkozó érdekessége, hogy a szegedi kispadon akkor Bonifert Domonokos, míg a Falcóén a Tisza-partiak jelenlegi edzője, Szrecsko Szekulovics ült.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Január 10-én, vasárnap a Falco Szombathely csapatát fogadja a Naturtex-SZTE-Szedeák. Szinte napra pontosan így történt ez húsz évvel ezelőtt is, 2001 januárjában a magyar kupában találkozott a két csapat az újszegedi sportcsarnokban, az akkor B csoportos Szedeák az A csoport akkori másodikját fogadta, a szabályok értelmében pedig csak egy légiós játszhatott a vendégeknél – számolt be róla lapunk 2001. január 15-én. Ami a meccs érdekessége, akkor a szombathelyieket Szrecsko Szekulovics, a Szedeák jelenlegi trénere, míg a szegedieket Bonifert Domonkos, a Szedeák mostani ügyvezetője irányította.

– Ilyenkor mindig rádöbbenek, hogy sajnos nem fiatalodunk. Ez a húsz évvel ezelőtti csapat megnyerte a B csoportot abban az évben, a Szombathely pedig egy meghatározó szereplője volt az A csoportnak – kezdte lapunknak Bonifert Domonkos. – A szegedi neveket átfutva büszkén mondhatom, a csapatunk nagy része szegedi, saját nevelésű játékosokból állt, akik később szép karriert futottak be. Remélem, most vasárnap az akkori szombathelyi és szegedi edző egyaránt boldog lesz. Ami az akkori és a mostani Szedeákban nagyon hasonlít, az a csapaton belüli jó kémia és a megfelelő munkamorál. Mint a mellékelt ábra is mutatja, ez meghatározó az eredményesség szempontjából – tette hozzá a Szedeák ügyvezetője.

Most vasárnap sem vár kisebb feladat a Naturtexre, hiszen a szerdán a Bajnokok Ligájában a lengyel Lubin otthonában győzelmet arató, válogatott játékosok sorát felvonultató Falco lesz az ellenfél.

Naturtex-Szedeák–Falco Szombathely 101-123 (28-28, 17-30, 29-28, 27-37)

Magyarkupa-mérkőzés, újszegedi sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Faidt, Kiss.

Naturtex-Szedeák: DEÁK 18/3, GREEN 22/3, Nyilas 16/6, PÁVLICZ 18, Drahos 14. Cserék: Tanács 8, Balogh 5/3, Simándy, Edző: Bonifert Domonkos.

Falco Szombathely: KÁLMÁN 37/6, Pankár 4, TARLE 40, Kolonics 6, Henrik 12/6. Cserék: JÁVORSZKY 15/12, Dénes 1, Kolesánszky 6/6, Feigl. Edző: Szrecsko Szekulovics.