Negyed évszázadon át volt a makói kézilabdaélet mindenese Nagy György Sándor, aki 75 évesen lezárta munkáját a városi csapatnál. Mi lett vele? című sorozatunk e heti részében a Makói KC eddigi elnökével beszéltünk távozása okairól és emlékeiről.

Lezárult egy korszak a makói sportéletben, hiszen Nagy György Sándor már nem dolgozik a városi kézilabdacsapatnál. A szakember öt évig technikai vezető volt, előtte húsz esztendőn át a Makói KC elnöke. Az előző idény végén visszavonult, 75 évesen a nyugdíjaskort élvezi.

– Nem unatkozom, három unokámból kettő a városban él, mindketten táncolni járnak, sokat foglalkozunk velük – mondta Nagy György Sándor.

Változások

A makói csapatnál komoly változások történtek, hiszen a férfi- és a női együttes is kieső helyen végzett az NB II-ben. Végül a férfiak maradhattak a harmadosztályban, a csapat kerete viszont teljesen kicserélődött: ahogy arról már beszámoltunk, a Kiskunfélegyháza komplett férfiegyüttese tette át székhelyét Makóra.

– A csapatban a makóiak közül csak három-négy játékos szerepel. Ez is jelzi az egyesületnél a változásokat, amelyekkel nem tudtam azonosulni – kezdte távozása indoklását Nagy György Sándor. – Korábban az volt a koncepció, hogy lehetőleg minél több makói kapjon lehetőséget a felnőttcsapatokban. Ez persze nem csak a vezetőség irányváltása miatt nem sikerült, hiszen nehéz volt szponzorokat találni, így a legtehetségesebb makóiakat más klubok elcsábították. Rossz szájízzel távoztam, de nem haraggal váltam el az egyesülettől. Nem búcsúztattak el, de már nem is kérném, hogy ezt pótolják – hangsúlyozta Nagy György Sándor.

Más idők voltak

1994 óta dolgozott a makói kézilabdáért, amelynek klubjai 2015-ben egyesültek. A szakember szerint ez a fúzió nem hozott előrelépést, szerinte ezt az előző idények eredményei is igazolták.

– Most a kiskunfélegyházi segítséggel győzelmeket ér el a férficsapat, de furcsa ez a helyzet, hiszen sokszor még csak nem is Makón edzenek, szinte csak a meccseket rendezik itt. Régebben sok helyi játszott nálunk, és a fiatalok mentalitása is sokkal jobb volt. Többek között Vladan Matics, Avar György, Zsódi Imre, Tenke Endre, Paku László, Farkas József és Szabó László is szerepelt nálunk, a szívüket-lelküket kitették a pályára. Manapság ez nem annyira jellemző, a fiatalok sok mindent a sport elé helyeznek.

Mesélt azokról az időkről is, amikor sokkal többen jártak a makói meccsekre.

– Az NB I/B-ben három szezonon át is szerepeltünk a 90-es években, majd a 2000-es években szinte végig. Sajnáltam, amikor a 2010-es évek elején sok makóival elért NB II-es bajnoki címünknél nem tudtuk vállalni a feljutást. Felejthetetlen emlék a magyar kupa egyik nyolcaddöntője, amikor a szegedi csarnokban 2000 néző előtt játszhattunk a Veszprém ellen, a következő évben pedig Nyíregyházára 300 szurkoló kísért el minket – zárta büszkén a nosztalgiát Nagy György Sándor.