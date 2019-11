30 percig oktatott a Szeged, aztán kiengedve is simán nyert Celjében

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében a MOL-PICK Szeged 34–23-ra nyert a Celje vendégeként. A Tisza-partiak az első félidőben 19 gólt szereztek, tanári játékuk és nagy előnyük révén a második félidőben már nem kellett izgulni.

RK Celje PL (szlovén) – MOL-PICK SZEGED 23–34 (11–19)

Férfi kézilabda, VELUX EHF Bajnokok Ligája, A csoport, 9. forduló. Celje, Zlatorog Aréna, 4500 néző. Vezette: Brunner, Salah (svájciak).

RK Celje PL: Ferlin – Gal Marguc 2/1, D. Silva, Leban 2/2, Poteko 1, Sarac 6, Kodrin. Csere: M. Vujovics (kapus), Horzen 4, D: Razgor 1, Groselj 2, Rakita 3/2, Cvetko, Novak 1, S. Zabic 1. Vezetőedző: Tomaz Ocvirk.

MOL-PICK SZEGED: Mikler – Radivojevics 6/3, Maqueda 5, Källman 4, Bánhidi 7, Bodó 1, Bomabc 2. Csere: Alilovic (kapus), Zsitnyikov, Canellas 1. Henigman 1, Gaber 1, Sostaric 2, Kaspárek 3, Rosta, Bajus 1. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Hétméteres: 6/5, ill. 3/3.

Kiállítás: 8, ill. 8 perc

Celjébe is esélyesként utazott a MOL-PICK Szeged, és reméltük, hogy nem kell szorítani úgy a sikeréért, mint az Elverum elleni BL-csata végjátékában. Már az első percekben úgy tűnt, hogy erről most szó sem lehet. Az első félidei Tisza-parti gólözönt Bombac indította, és bár Bodót gyorsan kiküldték két percre, ezt kihasználva fordítottak is a szlovénok, de nagyjából ennyi örömük maradt az egész találkozóra. Bánhidi most is végtelenül könnyen fordult be és zúdította a hálóba a labdákat, jöttek Källman ziccerei is, így 7–4-es vendég vezetésnél már a 10. percben időt kértek a hazaiak.

Ezután sem változott a meccs képe, Radivojevics hetesből és akcióból is magabiztosan értékesítette helyzeteit, olykor a kapufa is velünk volt, jó néhényszor sakk-mattig játszotta támadásait a MOL-PICK. Tanári teljesítményt mutatott a Szeged, gyors támadásokkal és kiváló összjátékkal oktatta a Celjét. A 15. percben már 11–4-et mutatott az eredményjelző, és ekkor már másodszor is taktikai értekezletet tartottak a vendéglátók.

Ennek sem volt haszna, Bánhidi, Radivojevics és Maqueda irányításával hengereltek Juan Carlos Pastor tanítványai. Alilovic beállt egy hetes erejéig, ki is védte, majd amikor a félidő utolsó perceiben remekelni kezdett a hazaiak kapusa, Mikler is zsinórban mutatta be a bravúrokat.

19–11-es vezetéssel vonult pihenőre a Szeged, és a szusszanás talán túl jól is sikerült: érezhetően kiengedett a csapat, a második félidő első vendég gólja a 34. percben, a második találat pedig a 39. percben érkezett. Ez akár felzárkózást is jelenthetett volna, de a MOL-PICK szerencséjére a Celje egyáltalán nem élt a kínálkozó lehetőséggel, majd miután „felébredt” a Szeged, már a szlovénekre számolhatott a tévén keresztül is tisztán hallható, lelkes és népes szegedi szurkolótábor. A végén Bajus Brunó bemutatkozott a BL-ben, a tehetség gólt is szerzett, a Szeged pedig simán, 34-23-ra nyert.