35 aranyérmet nyertek a szentesi szenior úszók

Büszkék lehetnek magukra a Szentesi Delfin ESC szenior úszói, akik tartva magukat jó szokásukhoz, a 14. csongrádi országos versenyen is halmozták az érmeket. Összesen 35 arannyal gazdagították az egyesület igencsak hosszúra nyúló sikerlistáját.

A csongrádi uszoda adott otthon az év második szenior úszóversenyének, amelyen a Szentesi Delfin ESC tagjai is képviseltették magukat, és a klasszis úszók ezúttal is sikert sikerre halmoztak. A mezőny most nem csak a hazai indulókból állt, hiszen Romániából és Szerbiából is érkeztek versenyzők, és rekord létszámú résztvevővel tartották meg a megmérettetést.

A Szentesi Delfin ESC úszói ezúttal is bizonyították, hogy miért tartoznak a világ elitjébe: kibérelték a dobogó legfelső fokát, 1 váltó- és 34 egyéni arany­éremmel zártak Csongrádon, ezenkívül pedig több má­­sodik és harmadik helyet is szereztek.

14. Csongrádi Országos úszóverseny, a Szentesi Delfin ESC eredményei: Berezvainé Virágos Éva: 1. hely: 800 méter gyors, 400 m gyors, 100 m gyors, 200 m gyors, 50 m gyors, 50 m hát, 100 m hát, 200 m hát, 50 m pillangó, 200 m vegyes; Tari László: 1. hely: 200 m hát, 100 m mell, 200 m mell, 100 m hát; Borzi Miklós: 1. hely: 800 m gyors, 400 m gyors, 200 m gyors, 2. hely: 100 m gyors, 50 m gyors; Bíró Gábor: 1. hely: 400 m gyors, 100 m hát, 100 m pille, 2. hely: 50 m gyors, 50 m mell, Pengő Erzsébet: 1. hely: 50 m pille, 100 m gyors, 200 m vegyes; Venczel Kincső: 1. hely: 50 m pille, 200 m hát, 200 m vegyes; Pólyáné Téli Éva: 1. hely: 50 m mell, 200 m vegyes, 2. hely: 100 m mell; Debreczeni Beáta: 1. hely: 100 m pille, 2. hely: 200 m mell, 3. hely: 50 m mell; Bocskai Zsófia: 1. hely: 200 m vegyes, 3. hely: 50 m pille, 100 m gyors, 50 m gyors; Talmácsi Nikoletta: 1. hely: 50 m hát; Bodnár Istvánné: 1. hely: 50 m hát; Kovács Attila: 1. hely: 800 m gyors; Hajdú Dániel: 1. hely: 50 m gyors; Kiss Csaba: 2. hely: 50 m pille, 100 m gyors, 200 m vegyes; Biár Nelli: 2.hely: 200 m mell, 50 m mell, 3. hely: 100 m mell; Brunnerné Palásti Katalin: 2.hely: 200 m hát, 50 m hát; Sebők Tamás: 2. hely: 100 m mell, 50 m pille; Borziné Szatler Mónika: 3. hely 100 m mell, 50 m mell; Berezvai Gyöngyi: 4. hely: 50 m mell.

Váltók: 4×50 m férfi gyors- váltó, IV. korcscsoport: 2. hely. 4×50 m női gyorsváltó, III. kcs.: 1. hely, VI. kcs.: 2. hely. 4×50 m férfi vegyesváltó, V. kcs.: 2. hely. 4×50 m női vegyesváltó, III. és V. kcs.: 2. hely.