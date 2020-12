48 óra sem telik el, ma már újra pályán a Naturtex-SZTE-Szedeák

Ma 18 órától már újabb bajnokit játszik a Naturtex-SZTE-Szedeák, amelynek nincs ideje keseregni a Szolnok elleni vesztes meccsen, hiszen rögtön itt a következő feladat. Ahhoz, hogy a Paks otthonában legyen esély a bravúrra, jobb játék kell a szegediektől.

Egy pici plusz hiányzott hétfőn este a Szolnoki Olajbányász el­­len a Naturtex-SZTE-Szedeákból. Hiába jött vissza többször is a meccsbe, és vezetett is Szrecsko Szekulovics csapata, védekezésben bizony akadtak gondjai, de ez persze nem is csoda, hiszen Cakarun és Szubotics is két, európai színtéren is komoly tapasztalattal és já­­ték­erővel bíró játékos. Mind­ezért lehet éppen egy kicsit bosszantó a helyzet, mert ha Brown hármasa beesik, még bármi lehetett volna a meccs vége.

Ez azonban már a múlt, hiszen ma már újabb meccset játszanak a szegediek, akik a Pakshoz utaznak. Ahhoz a Paks­hoz, amely hétfőn kiütötte a Jászberényt, de tegyük hozzá, a jászságiaknál komoly gondok merültek fel az egy hónapos szünet alatt, szerződést bontottak Miljan Csurovics vezetőedzővel és Alekszandar Radukiccsal is, hétfőn pedig javarészt utánpótláskorú játékosokkal álltak ki.

A Paks eddig jól teljesít, hét lejátszott meccsükből csak a DEAC-tól és a Körmendtől kaptak ki idegenben, odahaza pedig eddig mind a négy találkozójukat megnyerték.

Nem lehetetlen nyerni persze az ASE otthonában, de eh­­hez mindenképpen jobban kell lepattanóznia a csapatnak, és jobban kell dobni kintről is – a labdára hiába figyelt jobban ellenfelénél a Szedeák, ez most kevés volt a csapatként jól működő Szolnok ellen. Azt már többször megmutatta az idei Szedeák, hogy a legjobbakkal is képes felvenni a versenyt, de a DEAC-tól és a Szolnoktól is nagyjából hasonló forgatókönyv alapján kapott ki, a Falcót pedig komoly erőbedobásra késztette. Apróságok kellenek egy ilyen győzelemhez, ez pedig lehet, hogy azzal, hogy már valamelyest újra játékba kerülhetett a gárda, meg is érkezik a játékba, hiszen a válogatottszünet miatt egy hó­napig nem játszott a Szedeák, amely mostanra azonban már két edzőmeccs mellett egy bajnokin is túl van.