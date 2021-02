65 éves lett Orosházi László, a szegedi futball egyik legendás alakja

Most töltötte be a 65. életévét, egyúttal most jutott eszébe először életében a korával foglalkozni a szegedi labdarúgó-legendának, Orosházi Lászlónak, aki rendszeresen fut, nyugdíjasként is munkát vállal, és tökéletes a kapcsolata két fiával és két unokájával.

Az a gól a Fradi ellen 1981-ben az SZVSE-pályán… Azok a fantasztikus cselek és passzok nagypályán és kispályán egyaránt… Élmény volt nézni a játékát, és miközben emlékeket idézünk, elfelejtjük, mennyire eltelt az idő.Erre bizonyíték Orosházi László esete, élete, aki bizony nemrég töltötte be a 65. életévét. Ő volt az, aki 12 ezer néző előtt „felvarrta" a labdát 30 méterről a bal felső sarokba, és ő volt az, akitől például a Keverő kispályás csapatában nem lehetett elvenni a labdát, miközben rengeteg gólpasszt kiosztott például Őze Istvánnak. – Rendszeresen lefutok négy-­­öt kört a Vértó körül, ez nagyjából 5-6 kilométert jelent, ezenkívül még a lábtenisszel tartom a kapcsolatot a labdával, például Esterházy Márton barátommal is játszottunk Tápén. Futballozni most nem tudok, elhasználódott a lábam, egy kicsit fáj a térdem – mondta a születésnapos Orosházi. Az egykori kiváló középpályás két fia, László és Dániel nem Szegeden, hanem Budapesten él. – Nagyon jó, mondhatni tö­­kéletes, harmonikus a kapcsolatom velük, és a két fiú­unokámmal is. A kisebbiket, a négy évest inkább a futball érdekli, a nagyobbat, a 10 évest a kézilabda. Mindketten ügyesek. Örülök, hogy rendben van a gyermekeim élete, de én sem panaszkodom, hiszen lelkileg rendben vagyok, nyugdíjasként pedig munkát vállaltam, és a C-Mobil Kft.-nél árukiszállító lehetek mindennap nyolcórás elfoglaltsággal. Otthon ülni nem jó, így ha jön egy lehetőség, és még pénzt is kapok érte, az duplán tökéletes – nyilatkozta az egykori NB I.-es labdarúgó. Orosházi László egy nagyon fontos dologra most döbbent rá. – Mégpedig arra, hogy 65 éves vagyok, és most érzem életemben először, hogy bizony nem sok van hátra. Ez eddig egyik születésnapom kapcsán sem merült fel bennem, de ez van, ezt a néhány évet kell szépen és jól kitölteni. Még az is lehet, hogy az unokáimat látom majd egy jó bajnoki meccsen pályára lépni akár a kézilabda-, akár a futballpályán. Néha még eszembe jutnak a régi meccseink a SZEOL színeiben, annál is inkább, mert lassan rájövök, hogy nem is voltunk annyira ügyetlenek. Sokan jártak a meccseimre, szerettek minket, mi pedig a magunk módján és lehetőségei között megpróbáltuk ezt meghálálni. Ránézek a magyar bajnoki mérkőzésekre is, csak az nem tetszik, hogy még sokáig kell néznem, hogy valami jót is lássak.