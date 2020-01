83 és 15 éves is gurított a BB Mentor-kupán

A versenykiírásnak köszönhetően nincs korhatár a 18. BB Mentor-kupa WNBA-NBC nemzetközi A kategóriás férfi egyéni teke világranglista-versenyen, amelyen ennek megfelelően a szeniorok és az utánpótlásban szereplők is pályára lépnek, minden korosztályt külön-külön értékelnek majd.

Így aztán előfordulhatnak szélsőségek, kurriózumok. Ilyen például a budapesti Chinoinból Miszori József, aki 84 éves lesz októberben, a cseh Karel Janovsky (Kuzelky Pre­louc) 77 esztendős lett pár hete, Szabó L. Csaba a 75. évében jár, az ugyancsak cseh Stanislav Nosek (Zalabak Smirice) 72 volt, de például Nachitz Károly is a 72. életévét tölti ebben az évben, és Dobra Ferenc (Gumigyár) is 70 esztendő feletti. A másik véglet a fiataloké: a Nyíregyháza játékosa, ifj. Szojka Miklós 2009-es születésűként idén tölti be a 11. életévét, míg a nyergesújfalui Mártai Roland 2005-ös születésűként idén lesz 15 éves.

A versenyen lassan kezdenek azért kialakulni az erőviszonyok, így a mai sztárdömping (kora reggeltől késő estig jönnek majd a versenyzők a selejtező utolsó napján, így a szegediek mellett a szlovák Podbrezova és a magyar vá­logatott játékosai, valamint további remek tekések) előtt az is látszódik, nagyon nehéz lesz 600 fa alatti teljesítménnyel a 16 közé jutni, hogy aztán vasárnap 9.30-tól kezdődjön az igazi őrület, a sprintszám. A hét utolsó napján kora délután, nagyjából fél 3 körül pedig ki­­derül, ki nyeri az idei viadalt.

Az aktuális állás

Az állás 8 nap után: 1. Kiss Norbert (Zengő Alföld Szegedi TE) 657, 2. Szél Tibor (Zengő Alföld Szegedi TE) 641, 3. Loncsárevity Adrián (Zengő Alföld Szegedi TE) 635, 4. David Lainscak (KK Spartak) 619 (tarolás: 227), 5. Bojan Klicaric (KK Beograd) 619 (219), 6. Hűvös Zsolt (Cegléd) 615, 7. Zapletán Zsombor (Ferencváros) 614, 8. Somodi Károly (Szolnok) 609 (217), 9. Alen Kujundzic (Subivevac) 609 (216), 10. Karsai László (Zengő Alföld Szegedi TE) 608, 11. Fülöp Róbert (Nyergesújfalu) 605, 12. Brancsek János (Zengő Alföld Szegedi TE) 602, 13. Ernyesi Róbert (KK Neumarkt) 598, 13. Zeljko Toman (Slavia Kovacica) 592, 14. Gönczi Ádám (BKV Előre) 590, 16. Dragan Gajin (Vojvodina) 589 fával.