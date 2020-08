9 gólt lőtt a Szeged SZTE a favorit Dunaújváros otthonában

A női vízilabda magyar kupa harmadik fordulójában a Szeged SZTE 25–9-re kapott ki a jóval esélyesebb Dunaújváros otthonában, a lőtt gólok számával pedig maximálisan elégedettek lehetnek a Tisza-partiak.

Gurisatti Gréta, Szilágyi Dorottya, Garda Krisztina – az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női vízilabda-válogatott fontos tagjai sorakoztak fel ellenfélként, amikor a Szeged SZTE a magyar kupa harmadik fordulójában a Dunaújvároshoz látogatott. A hazaiak egyértelmű favoritok voltak, a papírforma szerint csak a gólkülönbség lehetett kérdéses. Ezt erősítette meg a mérkőzés első fele is, amely során 11–0-nál szerezte első találatát a Tisza-parti együttes.

A nagyszünet után egy teljesen más mérkőzés kezdődött. Garda Krisztina később úgy fogalmazott, lett egy kis káosz a hazai védelemben, amit a Szeged kihasznált, és sorra szerezte a gólokat, így 9 találattal zárt, amely abszolút dicséretre méltó teljesítmény.

Varga Tamás, a Szeged SZTE vezetőedzője: – A lőtt gólok számával maximálisan elégedett vagyok. Annak ellenére, hogy kemény edzésből, tompán érkeztünk, így is sikerült remek periódusokkal eredményesnek lennünk. Nagyon szép, a jövőre nézve biztató jeleneteket láttam a csapattól. Továbbra is tartom, hogy a magyar kupa találkozói számunkra a felkészülés részei, hiszen még csak két hete kezdtük a munkát, de örömteli számomra, hogy így is pár napos különbségekkel látványos javulást mutatunk, egyre jobban összeszokik az átalakult keretünk.