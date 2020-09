A 109 magyar érem ötödét az NKM Szeged versenyzői szerezték

Rendben lezajlott a verseny, 109 érmet szereztek a magyarok, az NKM Szeged ennek az ötödét, 22 medált gyűjtött be – nem csoda, ha a szegedi szakmai vezető, Sík Márton szerint mindenki jól vizsgázott az olimpiai reménységek versenyén.

Parádés teljesítményt nyújtottak az NKM Szeged VE kajakosai és kenusai a Maty-éren rendezett olimpiai reménységek versenyén, hiszen mindenki szerzett legalább egy érmet a viadalon. A 15–18 éves korosztály idei legjelentősebb nemzetközi regattáján a magyarok összesen 109 érmet nyertek, és ebből az NKM tehetségei összesen 9 arany-, 9 ezüst- és 4 bronz­érmet gyűjtöttek.

A szegediek közül Molnár Csanád volt a legeredményesebb versenyző, hiszen a 16 éves kenus három számban is győzött, valamint begyűjtött még egy ezüstöt is.

Kiss Ágnes pedig tökéletes versenyt zárt, hiszen három számban indul és mindhármat megnyerte. Kiss Ágnes és Molnár Csanád mellett Csorba Zsófia és Gyányi Levente is két-két aranyérmet szerzett, míg Kiszely Petra, Dobronoky Zalán, Papp László és Csanki Márk egy-egy számban állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

– Örülök, hogy nemzetközi szinten a sportág, országos csúcsszervként pedig a magyar szövetség is megszervezte a versenyt, és megmutatta, hogyan lehet megcsinálni egy ilyen eseményt – nyilatkozta Sík Márton, az NKM Szeged szakmai vezetője. – A gyerekeknek volt hol versenyezni, és ez nemcsak a hazai, hanem a cseh vagy az ukrán válogatottra is érvényes, ahogy nagy létszámban eljöttek, küzdöttek, hajtottak. Megint jól vett egy akadályt a sportág, és a közeljövőben is hasonló szervezésre kell készülni.

A magyar válogatott brillírozott, a száz fölötti létszámból csak hatan estek ki pozitív teszt miatt, és akik maradtak, azok is jól oldották meg a feladatot. Büszke vagyok a saját klubversenyzőkre is, a tizenhárom sportoló egyaránt dobogón állt. A jelenlegi eredmény értékes úgy is, hogy a helyén kell kezelni, de maradéktalanul elégedett vagyok.

A szegedieket Kása Péter, Boldizsár Gáspár, Csamangó Attila és Rohony Balázs készítette fel.