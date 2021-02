A 70. születésnapját ünnepelte Buday Ferenc

Kiveszi a részét a tehetségek kutatásából Buday Ferenc, aki kézilabdázóként és edzőként is éveket töltött Szegeden. Hetvenedik születésnapját ünnepelte, erről, munkáról, koronavírusról, és fiáról, Buday Dánielről is beszélgettünk vele.

– Utólag is nagyon boldog születésnapot kívánunk! Nagy ünneplés volt?

– Köszönöm szépen, üdvözlöm a szegedi szurkolókat! Duplán ünnepeltünk. A napján, január 29-én a szakfelügyelő kollégák rendeztek egy szép ünneplést, 31-én, vasárnap pe­­dig a családdal ünnepeltünk együtt. Nagyon kedves megle­petésben volt részem, mivel a lányom egy videó-összeállítást szerkesztett meg, amiben testvéreimtől, barátaimtól és egykori játékosaimtól záporoztak a jókívánságok. Ekkor el is ér­­zékenyültem, azért hetven év nem kevés idő, még ha belül fiatalabbnak is érzem magam.

– Hogy viselte az elmúlt egy évet?

– Tavasszal semmi probléma nem volt, gyorsan és sikeresen átálltunk az online kapcsolattartásra. 2016 óta a Magyar Kézilabda-szövetség szakfelügyelője vagyok, Nyugat-Magyarország harminc iskolája tartozik hozzám. Az ősz már nehezebb volt.

– Ön elkapta a vírust?

– Sajnos igen, október végén. Három hétig nem éreztem jól magam, de lázam nem volt, és kórházba sem kerültem. Hálát adok a Jóistennek, hogy simán kijöttem a megbetegedésből, mert sajnos nálam fiatalabb ismerőseimnek nem volt ilyen szerencséje.

– Továbbra is Érden él?

– Igen. Nem ritka, hogy 400-500 kilométert megteszek egy nap. 3200 oktatási intézet van Magyarországon, ezekből 150-et karolt fel az MKSZ. Öt szakfelügyelő között oszlik el a munka, mindenkihez tartozik harminc intézmény. Immár az alaptanterv része a kézilabda, minden sulit kétszer látogatunk meg egy évben. Ez a szövetség legelismertebb programja hatezer gyerekkel. Rengeteg iskola jelentkezik, hogy csatlakozna, de egyelőre a bővítést akadályozza a koronavírus-járvány és az anyagi lehetőségek.

– Akkor nem unatkozik!

– Nem! Pláne, hogy az országos kiválasztást is mi csináljuk a serdülőválogatottak számára. Az elmúlt évek nagyobb leánysikereiből már több ebből a programból érkezett játékos is kivette a részét, de a jelenlegi fiú ifjúsági válogatottból is kinézek egy hasonló bummot a közeljövőben.

– Mit szólt a felnőtt férfiválogatott remekléséhez az egyiptomi világbajnokságon?

– Az összes meccsüket láttam, nagyon örültem, hogy a Nagy László vezette szakmai stáb egy ilyen jól küzdő, fiatal társaságot hozott össze, amelybe jól illeszkednek a rutinos kézilabdázók. Nagy jelentősége van ennek a vb-nek, mert így a részben hazai rendezésű 2022-es Európa-bajnokságra majd egy megedzett, ütőképes magyar válogatott érkezhet meg.

– Budaörsön gyakran megfordul?

– Manapság sajnos nem, mert ugye zárt kapuk mögött rendezik meg a bajnoki mérkőzéseket, de a közvetítéseken keresztül figyelem Dani fiam munkáját.

– Buday Dániel az NB I./B Nyugati csoportjának, a listavezető Bu­­daörs női kézilabdacsapatának a vezetőedzője. Hogy látja fia eddigi edzői pályafutását?

– Örülök, hogy végre van egy olyan csapata, amely hallgat rá. Sokat fejlődött a csapat, amióta ő az edző. Bízom benne, hogy sikerül a céljuk, a feljutás, mert az neki is egy újabb kihívás lehet, hiszen férfifronton eddig olyan feladatokat kapott, amelyek a kiesés elkerüléséről szóltak az első osztályban. Határozott legény trénerként, jól reagál a meccs­szituációkra, az összes edzői képesítést megszerezte, ezzel jó alapot teremtett magának.