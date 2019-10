A Bajnokok Ligája csoportkörében idegenben szerepel a MOL-PICK Szeged

A férfi kézilabda VELUX EHF kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában a MOL-PICK Szeged vasárnap 17 órától Horvátországban, a PPD Zagreb otthonában szerepel. A találkozót a Sport1 televízió élőben közvetíti.

Négy mérkőzés, öt pont. Így áll a MOL-PICK Szeged a VELUX EHF kézilabda Bajnokok Ligája A csoportjában. Hazai pályán legyőzte a spanyol Barcelonát (31–28), kikapott Párizsban a francia bajnok PSG-től (30–25), ikszelt a német Flensburg ellen (24–24) Újszegeden, majd Aalborgban simán nyert (35–28).

Különösen az utóbbi meccs volt nagyon sokat mutató, hi­­szen az elmúlt időszakban az északi (svéd, dán, norvég) túrák mindig nehezek, nyögvenyelősek voltak, ám ezúttal az eddigi meccsig háromszor győztes Aalborg ellen egy percig sem forgott veszélyben a szegedi siker. És ez a teljesítmény elkísérte a csapatot a hétközi bajnokira is, amelyen száguldott a MOL-PICK, és 41–22-re verte a Balatonfüredet.

– Nagyon veszélyes csapatnak tartom a zágrábit, mert a ru­­tinos játékosok mellett tehetséges fiatalok alkotják, akik bármire képesek: arra is, hogy jól játsszanak, de arra is, hogy simán kikapjanak. Döntő lesz a védekezés, de a kézilabda ezen része nálunk az elmúlt meccseken jól működött, és erre nyugodtan építhetünk. Fontos lenne könnyű gólokat szerezni, mert a felállt zágrábi fal ellen nehezebb dolgunk lesz. A horvátok agresszíven védekeznek majd, ebben is biztos vagyok. A horvát alakulatban két barátom maradt: Damir Bicanic és Zlatko Horvat – nyilatkozta Mirko Alilovic, a MOL-PICK Szeged horvát származású kapusa.

A két együttes BL-történelme elég komoly. Eddig 14 meccset játszottak egymás ellen, hétszer győzött a Szeged, három döntetlen született és négyszer nyert a Zagreb. Egészen 2016-ig nem sikerült nyerni a horvát fővárosban, ekkor azonban átszakadt egy nagy gát. Az első 26–24-es siker után 2017-ben 28–23-ra, míg tavaly Eszéken, a csoport nyitómeccsén 24–23-ra győzött a MOL-PICK.

A két csapat már 1996–97-ben találkozott egymással. Akkor az első csoportmeccsen Szegeden 22–22 volt a végeredmény. Idegenben is döntetlen lett, 10 ezer néző előtt bravúros 29–29-es végeredmény született.

– Nem most volt a két meccs – kezdte a felidézést Mezei Richárd, aki az első meccsen hétszer, a másodikon négyszer talált be a horvátok kapujába. – Eltelt azóta az idő, de mindenképpen bravúr volt a két döntetlen, különösen az idegenbeli. Azon az összecsapáson Avar Gyuri élete meccsét játszotta, 11 gólt szerzett, nagyon boldogok voltunk, hogy abban a katlanban sikerült a pontszerzés. Szegedi győzelmet várok.

A csapat ma délelőtt még edz az újszegedi sportcsarnokban, majd a közös ebédet követően indul el Zágrábba. A mérkőzés 17 órakor kezdődik, a találkozót a Sport1 televízió élőben közvetíti – ahogyan az elmúlt években mindig.