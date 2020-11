A belga Jan De Brandt otthonról segít

A Szegedi Röplabda Sportegyesület új szakmai igazgatója, Jan De Brandt október elején egészsége és családja érdekében hazautazott. A Lila iskola tornacsarnokának bezárásával teendői is átalakultak, amelyeket otthonról is végezhet, így Belgiumból tesz meg mindent, hogy szakmailag fejlessze az SZRSE munkáját – tudtuk meg a klub honlapján megjelent interjúból.

– Hogyan tud otthonról segíteni az egyesületnek?

– Kidolgoztam egy szakmai irányvonalat minden csoport számára, ezek a tanácsok nemcsak a csapatmunka, de az egyéni képzés során is segítik az edzők munkáját. A témában egy fantasztikus, angol nyelvű könyvem is van, ez rendkívül fontos szakirodalom, így Váradi Zoltán segít a fordításban, hogy mindenki megkapja ezt a hasznos tudásanyagot. Mostanában ehhez gyűjtök fotókat, hogy illusztrálni is tudjuk a gyakorlatokat. Emellett tervezem a videokonferenciás megbeszéléseket, ilyen módon is szeretném tartani a kapcsolatot az edzői stábbal, a távozásom óta felmerült kérdéseket is így a legkönnyebb megbeszélni.

– Milyen érzés otthonról dolgozni?

– Nagyon hiányzik a személyes kapcsolattartás, a részvétel az edzéseken. Sokkal hatékonyabb lenne a helyszínen dolgozni, de az egészségem és a családom érdekében meg kellett hozni ezt a döntést, így most meg kell birkóznom a távmunka nehézségeivel.

– Mikor térhet vissza Szegedre?

– Sajnos ezt most nem lehet pontosan megmondani. A második hullám végén, ha már újra lehet menni a Lila iskolába, lehet értelme a visszatérésemnek, addig nem. Szívből remélem, hogy erre mihamarabb sor kerülhet. Nekem is nagyon hiányoznak a szegedi kollégák és játékosok. Még mielőtt eljöttem Szegedről, meghosszabbítottuk a szerződésemet 2022-ig, így biztos vagyok benne, hogy még sok közös munka vár ránk a napfény városában, izgatottan várom.