A boldogsága miatt váltott: Bujka Barbara hiába dolgozott keményen, válogatottmeghívót mégsem kapott

Mi lett vele? sorozatunkban ezúttal a Szentes és a Szeged egykori vízilabdázójával, Bujka Barbarával beszélgettünk, aki a nyáron légiósnak állt, hogy ismét töretlenül élvezhesse imádott sportágát. Olaszországban minden fronton a dobogóra törne.

Környezetet váltott a Hungerit-Szentesi VK és a Szeged egykori női vízilabdázója, Bujka Barbara, aki két év után hagyta el a Ferencvárost, és öt esztendőt követően szegődött ismét légiósnak.

Az Európa-bajnok cen­­ter az olasz Rapallo együtteséhez írt alá erre a szezonra.

– Miután elég érdekesen zajlottak a dolgok köztem és a válogatott között, amelyben 2017 óta nem kaptam lehető­sé­get, úgy voltam vele, légkört kell változtatnom, mert továbbra is élvezni szeretném a játékot – fogalmazott lapunk érdeklődésére Bujka, majd hoz­­zátette, azért sportol, hogy örömét lelje benne, így mindenképpen szüksége volt a váltásra.

– Érdekes, hogy miért nem szerepeltem az utóbbi években a nemzeti csapatban. Biztos nem azért, mert lazsáltam volna, keményen dolgoztam, hogy a teljesítményem alapján behívhasson a szövetségi kapitány – mondta. – Régebben olimpiai ciklusokban gondolkodtam, most már évről évre tervezek.

A jelenlegi légiósélet ellenére nem zárkózom el attól, hogy visszatérjek a magyar bajnokságba, ahogyan a válogatottban is szívesen játszanék még.

Bujka Barbara 2014 és 2016 kö­­zött a Hungerit-Szentesi VK játékosa volt, majd innen egy évre a megyei ri­­vális Szegedhez igazolt, ahonnan 2017-ben a Ferencváros frissen alakult női vízilabda-szakosztá­lyához tette át székhelyét. Idén nyáron a zöld­­fehérektől távozott Olaszországba, a Rapallo együtteséhez.

– Más az olasz élet, mint a magyar. Most klasszikusan sportolói életet élek, míg Ma­­gyarországon a civil dolgokra is koncentráltam, többek között egyetemre jártam, hiszen fontos, hogy visszavonulásom után tudjak majd mire támaszkodni a megélhetésem tekintetében – avatott be a részletekbe.

Új csapata jelenleg formá­lódik, mivel nyáron több kulcsemberét elvesztette a Ra­­pallo. Az olasz kupa első fordulójából másodikként to­vábbjutottak, míg a kiegyensúlyozott bajnokságban a címvédőtől és a tavalyi ezüstérmestől vereséget szenvedtek két másik együttes ellen aratott sikerük mellett.

– Még az építkezés fázisában tartunk, de nagyon jó úton haladunk. Remélem, elérjük a célom, amiért idejöttem, vagyis minden fronton érem kerül a nyakunkba – fogadkozott Bujka Barbara.