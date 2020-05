A célok adottak

Kialakult a Metalcom Szentes vízilabdacsapatának következő idénybeli játékoskerete. A legismertebb név a Bajnokok Ligája-győztes, többszörös magyar bajnok és kupagyőztes, válogatott Fülöp Bence, aki a távozó Nagy Márton góljainak számát tűzte ki célul.

A felsőházi rájátszásba jutás után érte a koronavírus-járvány miatti leállás a Metalcom Szentest. A legjobb nyolc között viszont már nem mutathatták meg, hogy mire képesek, mivel május 11-én a Magyar Vízilabda Szövetség törölte a 2019–2020-as szezont.

A Szentesi Vízilabda Klub vezetősége nem sokáig tétlenkedett, máris bejelentették, hogy kik alkotják majd a következő idényben férficsapatuk keretét. Fülöp Bence a Honvédtól, Lajkó Márton a BVSC-től érkezik Szentesre, míg Takács János két szezon után tér vissza.

– Nagyon hosszú volt ez a leállás, így már duplán várom, hogy elkezdjük a munkát Szentesen, hiszen ismerős környezetbe térek vissza – nyilatkozta lapunknak Takács János, aki az elmúlt két idényt Szombathelyen töltötte. – A végére lendültem bele igazán a játékba, így különösen sajnálom, hogy idő előtt fejeződött be a szezon. Jól viseltem az otthonmaradást, vizsla kutyusom jól lefoglalt, de azért most már elképesztően hiányzik a víz, hogy újra vízilabdázzak – árulta el Takács.

Lajkó Márton Pécsen ismerkedett meg a vízilabdával. – Ellenfélként már sokszor megtapasztaltam, hogy milyen érzés a szentesi uszodában „élet-halál” meccset játszani, örülök, hogy már az a hangulat nekem a hazai mérkőzéseket jelenti majd – jegyezte meg Lajkó, aki azt is elárulta, hogy Pellei Frank hívószavára írt alá a Metalcomhoz, ahol Pellei Csaba vezetőedző szimpatikus jövőképet vázolt fel neki.

Fülöp Bence a Vasas nevelése, játszott a Ferencvárosban, a Szolnokban és a Honvédban. Többszörös magyar bajnok, 2017-ben BL-t nyert a Szolnokkal.

– Nagyon jó kihívásként tekintek a szentesi pályafutásomra. Meg szeretném mutatni a szurkolóknak, hogy én is vagyok legalább olyan gólerős, mint Nagy Marci, de szeretnék még nála is jobb lenni. Minél jobb eredményt szeretnék elérni, és folytatni azt a tendenciát, hogy megszorongatjuk, meglepjük a nálunk esélyesebb csapatokat, hiszen a Metalcom erről is híres, hogy képes nagy skalpokat gyűjteni. Szeretek ilyen együttesekben vízilabdázni – nyilatkozta Fülöp Bence.