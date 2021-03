A csongrádi Borda Szilárd a forduló gólvadásza

Visszatért a megyei futball, így újra jelentkezik rovatunk is, amelyben az elmúlt hétvége legjobb Csongrád-Csanád megyei góllövőjét mutatjuk be. Választásunk ezúttal a Csongrád duplázó támadójára, Borda Szilárdra esett.

Újra teljes fordulókat rendeztek a Csongrád-Csanád megyei labdarúgásban, így keddenként lapunkban ismét bemutatunk egy-egy olyan játékost, aki kiemelkedően teljesített az elmúlt futballhétvége során.

Amíg ősszel egyet sem, addig mindkét idei mérkőzését megnyerte a megyei I. osztályban a Csongrád-Kunság Aszfalt. A csapathoz télen visszatért edzővel, Szűcs Róberttel tehát jó ritmust kapott el a gárda, amely szombaton a Hódmezővásárhelyi FC II.-t múlta felül idegenben: a 4-0-s sikerből Borda Szilárd egy duplával vette ki a részét, ennek a három pontnak köszönhetően pedig már nyolc egység áll a csapat neve mellett – nem mellesleg így már nem az utolsó helyen állnak a csongrádiak a tabellán.

– Az edzőmeccsek során már látszódott, hogy jó úton járunk. Mezőnyben kiegyenlített volt a HFC II. elleni meccs, de jobban használtuk ki a helyzeteinket, ezért tudtunk nyerni. Az első gólomnál Siber Julián bepasszát követően tekertem el a labdát a hosszúba tizenhét-tizen­nyolc méterről. A másodiknál egy szöglet után az ötös magasságában érkeztem, és befejeltem – idézte fel a szombati meccset Borda Szilárd.

A támadó úgy gondolja, a megye egyik legjobb edzője érkezett hozzájuk, és a télen 4-5 minőségi játékos csatlakozásával az edzésmunka is megváltozott, és a pályán is erősödtek. Borda tagja volt a korábban megyeegyes bajnoki címért küzdő csapatnak is, ősszel viszont most az utolsó helyen állt csapatával.

– Nehéz volt megélni egy ilyen őszi szezont, a sikertelenséget hiszen korábban a bajnoki címért is küzdöttünk. Egy idő után sajnos nem úgy álltunk a játékhoz az eredménytelenség okán, ahogy kellett volna. Most viszont úgy érzem, sikerült változtatnunk, és remélem, ebben a szellemben tudunk haladni tovább. Az előző félévben rengeteg fiatalt próbáltunk beépíteni. Rutintalanok voltak, ez pedig kiütközött a meccseken. Motiváltabbak is vagyunk, így szeretnénk folytatni a továb­biakban – zárta Borda Szilárd.

A Csongrád szombaton a DAFC Szegedet fogadja majd a bajnokságban.