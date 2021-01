A DEAC korábbi csapatkapitányával, Bognár Kristóffal erősített a Naturtex-SZTE-Szedeák

Magyar kosarassal bővült a Naturtex-SZTE-Szedeák kerete. A remek szezont futó csapathoz csatlakozott Bognár Kristóf, aki már a csapat edzésmunkájába is bekapcsolódott, egyúttal reméli, minél gyorsabban visszarázódik a meccsritmusba.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Erőcsatárral bővült a Naturtex-SZTE-Szedeák kerete, miután a klub bejelentette Bognár Kristóf szerződtetését. A 26 éves kosaras a DEAC csapatkapitánya is volt, a hajdúságiakkal pedig nemrégen közös megegyezéssel szerződést bontott, így a szegediek szabadon igazolhatóként kötöttek szezon végéig szóló szerződést új játékosukkal.

Bognár sérülése miatt ebben a szezonban három mérkőzésen lépett pályára, legutóbb október 10-én, a Kecskemét elleni győztes meccsen játszott a DEAC színeiben. A tavalyi, csonka szezonban 21 mérkőzésen 15,8 perc alatt 5,2 pontot és 4,5 lepattanót átlagolt.A 205 centiméter magas, négyes poszton bevethető játékosnak nem teljesen ismeretlen a szegedi közeg, hiszen pályafutása korábbi szakaszában, a Falco Szombathelynél dolgozott együtt Szrecsko Szekuloviccsal, a Szedeák vezetőedzőjével is.

– A döntésem előtt beszéltem Keller Ivánnal, akivel a tajpeji Universiadén játszottam együtt. Jó csapatösszhangról hallottam tőle, és sokat nyomott a latban a csapat helyezése és jó bajnoki szereplése is. Számomra az volt a legfontosabb, hogy minél többet játszhassak, és újra jó ritmusba kerüljek, erre pedig, úgy érzem, itt van a legtöbb lehetőségem. Persze, Szrecsko személye is sokat jelentett a döntésemben – mondta Bognár Kristóf annak kapcsán, miért is döntött a Szedeák ajánlata mellett.

Kitért rá, a rehabilitációs szakemberek jól felkészítették a visszatérésre, és közel is állt ahhoz, hogy újra pályára lépjen, de a debreceniek háromszori hosszabbítás után véget érő, Körmend elleni mérkőzésén végül nem lépett pályára.

– Csak a meccsrutin hiánya miatt nem mondanám magam százszázalékosnak, remélem, minél hamarabb visszaszokok ehhez. Fél szemmel figyeltem a Szedeák eddigi szezonját, hiszen kiugróan jól teljesítettek a srácok. Szerintem ez annak köszönhető, hogy nagyon jól összekovácsolódott a társaság, mindenki megtalálta a helyét, és pontosan tudja, mi a dolga, ezt pedig végrehajtja a pályán is. Emlékszem, a Falcóval is mindig mumus volt a Szedeák, sokáig nem is tudtam itt nyerni, szép emlékeket őrzök az újszegedi sportcsarnokról, remélem, ezeket majd tovább gyarapítom – tette hozzá Bognár Kristóf, aki már a társakkal együtt gyakorolt a csapat tegnapi edzésén.