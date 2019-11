A Debrecen ellen javítana a Szedeák

Pénteken 18 órától újabb hazai mérkőzést vív a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely ezúttal is olyan találkozó előtt áll, amelyen reális esélye mutatkozik a győzelemre – erre szüksége is lenne Andjelko Mandics csapatának.

Pécs, Falco, Alba Fehérvár, Körmend – nem lenne megle­­pő, ha a szezon végén akár ez a négy csapat osztozna meg az első négy helyen a férfi kosárlabda NB I/A csoportjában. Ha ezt összevetjük azzal, hogy ez­­zel a négy csapattal már játszott az idei szezonban a Naturtex-SZTE-Szedeák, akkor megállapíthatjuk, alig indult el az idei szezon, a nehezén viszont már túl vannak Wirth Ádámék.

Mindenképpen bravúr lett volna, ha ebből a négy meccsből egyet is hoznak Andjelko Mandics tanítványai, viszont egy győzelem így is hiányzik a csapat számára, a Kecskemét elleni hazai mérkőzést nagyon szerette volna megnyerni a csapat, azzal a sikerrel pedig máris másképp mutatna a tabella is. Éppen ezért lehet fontos a pénteki, Debrecen elleni találkozó is, hiszen a hajdúságiak is abba a kategóriába tartoznak, amellyel szemben győ­­zelmi reményeket fogalmazhatnak meg a szegediek.

A DEAC eddig három győzelmet és három vereséget jegyez, ráadásul legutóbbi három mérkőzését egyaránt elvesztette: igaz, a Pécs és a Szolnok is sze­­repelt az ellenfelek között. A Debrecenben éppen a Szedeák ellen debütálhat a csapat új amerikai irányítója, Stefan Moodyt ugyanis a héten szerződtette a DEAC.

A pénteki mérkőzést követően egyébként közel egy hónapon át nem lép pályára a Naturtex-SZTE-Szedeák az újszegedi sportcsarnokban, hiszen a két idegenbeli, Zalaegerszeg és Ka­­posvár elleni bajnokit követően a válogatottszünet miatt csak december 6-án rendeznek mérkőzést. Így a hazai mérleg szempontjából is fontos lenne, hogy javítsanak itthon Ante Krapicék, ehhez azonban mindenképp szükség lenne arra, hogy a Körmenden mutatott jó periódust hosszabbra nyújtsák a DEAC ellen.