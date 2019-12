A Floratom Szeged az ötödik helyen áll az Extraligában

A Komlón aratott 4:3-as győzelmével az ötödik helyre lépett elő a Floratom Szeged Extraligában szereplő férfi asztalitenisz-csapata. A csapat várakozáson felül szerepel.

– Erre azért nem számítottunk előzetesen – nyilatkozta Lukács Levente, a Floratom Szeged férfi asztalitenisz-csapatának a játékosa. – Az ötödik helyen állunk a bajnokságban és minden bizonnyal ebben a pozícióban telelünk. Még egy meccsünk van hátra, december 15-én a Mosonmagyaróvár csapatát fogadjuk. Ellenük is győzelmi eséllyel állunk asztalhoz, így tényleg eddig minden szép és jó, amit elértünk.

Kószó Attila, a veterán Európa-bajnok Vitsek Iván és Lukács Levente alkotja a keretet. Meccsről meccsre egyre eredményesebbek.

– És még lehetnénk jobb helyen is a tabellán, ha Mezőberényben kicsit szerencsénk van, és nem kapunk ki 3:1-ről 4:3-ra, akkor most a dobogón lennénk. Nem vagyunk emiatt csalódottak, de most hatalmas motivációt kaptunk, hogy a tavasszal megmutassuk, hogy még jobb teljesítményre is képesek vagyunk. Vitsek Iván a tizedik legjobban szereplő játékos a bajnokságban, és az egyre jobb formába lendülő Kószó Attila is sokat tett azért, hogy ilyen eredményesek legyünk. Mi kis csapatnak számítunk a bajnokságban, mégis közvetlenül az élmezőny után állunk a tabellán. Talán az egységünk, a tapasztalatunk az ami minden meccsen nagyon sokat segít. Eddig nyolc meccset játszottunk az Extraligában, négyszer nyertünk, négyszer vereséget szenvedtünk, szerencsére ez a mutatónk még idén pozitív lehet.

Az Extraliga állása: 1. Pécs 24, 2. Celldömölk 22, 3. Mezőberény 20, 4. Szécsény 20, 5. Floratom Szeged 16, 6. Komló 16, 7. Csákvár 12, 8. Mosonmagyaróvár 12, 9. Cegléd 10, 10, Kiskunfélegyháza 8 pont.