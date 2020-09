A Szegedi VE 14–10-re nyert Szentesen – Galéria

A tartalékosan felálló csapatok csatáját a BENU férfi vízilabda magyar kupa 9. helyéért a Szegedi Vízilabda Egylet nyerte meg a Metalcom Szentes otthonában 14–10-re. A Tisza-parti csapat a sikerét a meccsnap reggelén 89 éves korában elhunyt Veress Iván emlékének ajánlotta.

Szomorú napra ébredtek szeptember 16-án a szegedi vízilabda tagjai, ugyanis 89 évesen elhunyt Veress Isván, a Szegedi VE egykori edzője, szakosztályvezetője, aki rengeteget tett a szegedi vízilabdáért. Miután a szegediek megnyerték a találkozót, Szabó Zoltán vezetőedző a klub nevében Veress Iván emlékének ajánlotta a 14–10-es győzelmet, amivel megszerezték a BENU magyar kupa 9. helyét.

A nem éppen szurkolóbarát időpontban megrendezett kupamérkőzésen négy perc tizenöt másodpercet kellett várni az első gólra, amelyet Farkas Kristóf révén a vendégek szereztek emberelőnyből.

Mindkét együttes rendkívül tartalékos összeállításban játszotta le a mérkőzést, Pellei Csaba tanítványai szeme előtt már a szombati Szolnok elleni idegenbeli mérkőzés is lebeghetett, míg Szabó Zoltánék már a jövő szerdai BVSC elleni összecsapásra gyakoroltak, több rutinosabb játékosaikat pihentetve.

Rögtön az első negyedben megnyugtató előnyt épített fel a Szegedi Vízilabda Egylet a szentesi Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda fedett medencéjéban. Farkas után Szporny Armand egyszer, Kürti Dominik kétszer talált be, így 4–0-ról indult a második negyed.

A legnagyobb különbség 1–6 a második negyed derekán mutatta az eredményjelző, míg közelebb 5–8-nál járt a házigazda az emberelőnyöket remekül kihasználó szegediek ellen.

Kürti Dominik magabiztosan használta ki lehetőségeit, így hatszor zörgette meg a Kurca-parti hálót. Az első negyedben összeszedett négygólos előnyét megtartotta a Szeged, 14–10-vel megszerezte a BENU magyar kupa 9. helyét.

Pellei Csaba: – Gratulálok a Szegednek, megérdemelt sikert aratott, végig domináltak. Sok fiatallal álltunk fel, ami bármikor előfordulhat a bajnoki szezon során is, hiszen ahogy mi, úgy a Szeged sem bővelkedik tartalékokban. Nem szoktunk 14 gólt kapni, a védekezésünk volt gond, amiből tanulnunk kell. A fiatalok hozzáállásával nem volt gond, de szokniuk kell még ezt a légkört. Ez a mérkőzés is hozzájárult ahhoz, hogy a két klub a jövőben is kiváló kapcsolatot ápoljon egymással és együtt készüljünk fel az OB I.-es feladatokra.

Szabó Zoltán: – A legfontosabb, hogy mérkőzést játszottunk, aminek a célja az volt, hogy minél jobban felkészüljünk a soron következő meccseinkre. Mindkét csapat tartalékosan, fiatalokkal állt fel, így a foglalkozás elérte a célját.