A forduló gólvadásza: Adamov Filip

Rovatunkban az elmúlt futballhétvége legjobb Csongrád-Csanád megyei góllövőjét mutatjuk be. Bár a megyei I. osztályban két triplázó is akadt, választásunk ezúttal a Deszkben mesterhármast elérő Adamov Filipre esett, ő a forduló gólvadásza.

Ezt ne hagyja ki! A baloldalon is élcelődnek Fekete-Győr alkalmatlanságán

A megyei I. osztályban a makói Magyar György és a mórahalmi Malatinszki Ádám is mesterhármasig jutott, előbbi egy sima meccsen tette ezt, utóbbi pedig már szerepelt rovatunkban. A megyei II.-ben a mártélyi Papp Ernő volt háromszor eredményes. Választásunk viszont a Deszkben triplázó Adamov Filipre esett, aki csapata négy góljából hármat vállalt a Tömörkény otthonában.

– Az eredmény csalóka, nagyon jókor szereztük a gólokat. Hetek óta fogyunk a sérülések és a koronavírus miatt. Minden alkalommal megbeszéljük, hogy ha tizenegyen megleszünk, akkor elmegyünk és játszunk. Ez mindig nagy erőt ad, erre szükség volt a Tömörkény ellen is, amely jó ellenfél volt. Kisebb volt a pálya is, mi Deszken hozzászoktunk a nagy, széles pályához, és igyekszünk is ezt kihasználni

– kezdte lapunknak Adamov Filip.

A deszki játékos először egy szabadrúgás után a sorfalról lepattanó labdánál volt a leg­gyorsabb, majd egy kiugratást követően a kapust is kicselezve lőtt a hálóba. A harmadikat egy szép támadás végén az üres kapuba kellett csak passzolnia. Adamov hét közben a kupában is hármat lőtt a Nagymágocsnak.

– A DAFC elleni kupameccsen csereként beszállva dupláztam, onnantól, úgy érzem, jól megy a játék. A csapattársaimat idézve azonban azt mondanám, hogy amióta megkaptam az oltást, azóta megtaláltam a góllövő cipőmet is. A közösségünk nagyszerű, ez repít minket. Most kiestek a csatáraink, eddig én balhátvédet játszottam, most csatárt, de bárkire lehet számítani ebben a helyzetben. A földeáki pontvesztésünk is megerősített minket, az edzőnk is kézben tartja a dolgokat. Már szervezzük az évzáró bulit, de megbeszéltük, mindegy, milyen eredménnyel zárunk. Kicsit izgatott vagyok, mert karrierem során még sosem nyertem bajnokságot. Viszont úgy érzem, nincs bennünk görcs, felszabadultan játszunk hétről hétre, így kell folytatnunk – utalt Adamov Filip arra, hogy csapata jelenleg 14 ponttal vezeti a bajnokságot, de a Makó II. három meccsel is kevesebbet játszott.