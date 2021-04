A forduló gólvadásza, Kardos Ákos

Rovatunkban az elmúlt futballhétvége legjobb Csongrád-Csanád megyei gólszerzőjét mutatjuk be.

Választásunk ezúttal nem is eshetett másra, mint a ContiTech-Apátfalvában mesternégyesig jutó Kardos Ákosra , aki az UTC elleni 8–0-ás győzelem alkalmával csapata találatainak felét szerezte.

– Tudtuk, hogy teljesen más meccs lesz a Makó ellenihez képest. Szerettük volna visszahozni azt a hét kapott gólt, hogy javítsunk a gólkülönbségünkön, ez sikerült is. Több helyzetet is elrontottunk az első félidőben, de sokat jelentett, hogy kettő-nullal mehettünk be az öltözőbe – összegzett Kardos Ákos.

– Az első kettőnél Bány Tomi beadásaira érkeztem, az első jobbról, a második balról érkezett, ezeket fejeltem be. A harmadik is beadás után született, Béres Robi visszafejelte nekem, csak az üres kapuba kellett bólintanom, a negyediknél pedig Kóródi Márk centerezését sodortam be

– idézte fel góljait Kardos Ákos, akinek felnőtt karrierje során ez volt az első mesternégyese.

Újoncként az Apátfalva már a tizenegyedik győzelmét szerezte a bajnokságban, és a negyedik helyen áll. A csapat igen gólgazdag meccseket játszik, több nagyarányú győzelme mellett volt, hogy beleszaladt a késbe, mint legutóbb a Makó ellen is: viszont az apátfalviak lőtték a bajnokság második legtöbb gólját a listavezető hagymavárosiak mögött.

– Úgy érzem, összeért a csapatunk a szezon második felére. Az együttes nagy részét gyerekkorom óta ismerem, mindenki baráti viszonyt ápol a másikkal, ebben rejtőzhet a sikerünk. Legyen bárki is az ellenfél, a saját játékunkat játsszuk, ennek az eredménye a nagyobb győzelem, vagy a nagyobb vereség is

– zárta Kardos Ákos.