A forduló gólvadásza, Papp Ernő

Rovatunkban az elmúlt futballhétvége legjobb Csongrád-Csanád megyei gólszerzőjét mutatjuk be. Választásunk ezúttal könnyű volt, hiszen mesterhármas egy sem született a megyei I. és II. osztályban, viszont Papp Ernő négyszer terhelte meg a Nagymágocs kapuját, így a mártélyi támadó lett a forduló gólvadásza.

Magabiztosan győzött a Mártély a Nagymágocs otthonában: a 9-0-s sikerből a csapat támadója, Papp Ernő négy góllal vette ki a részét. Ez volt a Mártély negyedik győzelme a megyei II. osztályban.

– Nem számítottunk ilyen nagy arányú győzelemre, de az elmúlt heteket követően már érett, hogy egy ilyen sikert könyvelhessünk el. Remélem, ez az idegenbeli győzelem több önbizalmat ad a folytatásra a csapatnak, erre pedig nekem is szükségem van, hiszen ezt megelőzően csak háromszor voltam eredményes – mondta a találkozóról Papp Ernő, aki tavaly 17 bajnokin 28 alkalommal volt eredményes, ezzel a bajnokság lefújásakor is vezette a góllövőlistát.

Tavaly egy mesternégyes mellett összesen négy alkalommal talált be háromszor a 21 éves csatár, aki a nagymágocsi négyessel így már hét találatnál jár.

– Kicsit kevesebb védekező szerepet kaptam, most klasszikus középcsatárként játszottam. Egyiknél sem volt nehéz dolgom. Az elsőnél egy szélről érkező labdát követően eltoltam a kapus mellett, majd az üres kapuba passzoltam, a másodiknál egy lövőcsellel küldtem el a védőmet, majd a kapus mellett passzoltam be.

A harmadik és a negyedik pedig egy védők mögé beindított labda volt, csak a kapus eszén kellett túljárnom. Viccesen szólva, ha nem Xbox-ozok hajnal ötig, akkor akár többet is rúghattam volna. Jól éreztem magam a pályán, tetszett a csapat hozzáállása, ezzel elérhetjük a céljainkat – idézte fel góljait Papp Ernő.

A Mártély két vereséggel rajtolt, az utóbbi hat meccsén viszont 13 pontot is szerzett, így felzárkózott a középmezőnyhöz, de a negyedik St. Mihály csak egy ponttal előzi meg.

– A munkahelyi elfoglaltságok miatt hétről hétre változik a csapat összetétele, nem tudunk kétszer egymás után ugyanazzal a csapattal felállni. Sajnos én sem tudtam minden mérkőzésen részt venni ebben a szezonban a munka miatt, és az edzéslátogatottsággal is akad gond. Nem szoktunk még össze teljesen, de az ilyen győzelmekből, amit most is szereztünk, erőt meríthetünk. Szerencsénk sem volt mindig, remélem, Fortuna is ránk kacsint, és feljebb tudunk kapaszkodni a tabellán – tette hozzá a mártélyi csatár.