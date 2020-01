A futsal és a nagypályás labdarúgás egyaránt főszerepet játszik az UTC-nél

Nyugodtan készülhet a tavaszi idényre az UTC a Csongrád megyei I. osztályban: a csapat idénye ugyan nehezen indult, de az ősz végén aratott két idegenbeli győzelemnek köszönhetően elégedettek lehetnek a félévvel.

Tizenhárom pontjával a tizedik helyen töltheti a téli szünetet a megyei I. osztályban az UTC: a gárda az utolsó három fordulóban kvázi megduplázta pontjai számát, hiszen az addig megszerzett héthez hatot tett hozzá, miután győzni tudott Szentesen és Tiszaszigeten is.

Sok idő azonban nem volt a pihenésre, hiszen a csapat a regionális futsalbajnokságban is érdekelt, ahol január 6-án már mérkőzést játszott (az Apátfalvától kikapott 6–3-ra), egy nappal később pedig már el is kezdődött a téli felkészülés. A márciusi rajtig összesen 28 edzés és hét edzőmeccs (ami még egy Algyő elleni tesztmeccsel egészülhet ki) vár a fiúkra az öt futsal bajnoki mellett.

Ezen időszak alatt az erőnlé­­ti edzések játsszák a főszerepet, a labdás tréningeket pedig a Kertész utcai pálya alkalmatlansága miatt a tápéi műfüves pályán, valamint a Gellért Szabadidőközpontban tartja Kiss Máté edző. Az első héten még az újszegedi ligetben futottak a játékosok, akik között három új arc is edzésre jelentkezett, ezenfelül még két labdarúgóval bővülhet az UTC kerete.

A programot fakultatív jel­le­­gű erősítő edzések teszik tel­jessé, erre több fiatal is je­­lentkezett, így heti négy al­kalommal még az újszegedi sportcsarnok konditermében is erősítenek az UTC-sek, többen így a napi két edzést is felvállalták a bajnoki rajtig tartó időszakban.

– A csapatot illetően a koncepció továbbra is: a játékosok fejlődése mindenekelőtt. Értékesebbnek tartanám, ha akár csak 1-2 játékosunk rövid időn belül magasabb osztályba is el­­jutna, mint hogy a megyei bajnokságban vadásszák a pontokat és a vele járó pontpénzt. Mindenképp olyan felfogású játékosokat szeretnék a csapat keretében tudni, akik ennek szellemében állnak a labdarúgáshoz – mondta Kiss Máté, az UTC edzője a tavaszi tervekről.

Az UTC felkészülési mérkőzései, január 22., szerda, 18 óra: HFC–UTC. Február 1., szombat, St. Mihály–UTC. Február 6., csütörtök 20.15: FK 1899 Szeged–UTC. Február 8., szombat 13 óra: Makó II.–UTC. Február 15., szombat: Kiskundorozsma–UTC. Február 23., vasárnap: Mórahalom–UTC. Február 29., szombat: SZVSE–UTC.