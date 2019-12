A gálanap előtti utolsó hétvége következik a Kék Mókus-kupában

A hagyományos szegedi kispályás labdarúgótorna, a 33. Zengő Alföld Kék Mókus-kupa utolsó selejtezős hétvégéje következik, amelyen a középdöntőcsoportok küzdelmei és az elődöntők zajlanak le mindhárom korosztályban – azaz vasárnap estére kialakulnak a december 28-án tartandó gálanap párosításai.

A szombati programban csak a +45-ös csapatok mérkőzései szerepelnek az Etelka soron, vasárnap viszont mindkét helyszínen, így az Etelka soron és az újszegedi sportcsarnokban is lesznek mérkőzések. Az igazi izgalmak majd vasárnap ké­­ső délután várhatók, amikor a –35-ös és a +35-ös korcsoportban is az elődöntőket rendezik meg, míg +45-ben vasárnap reg­­gel eldőlnek a kérdések.

A program, szombat, Etelka sor, 11.45: Szitapont FC–Somogyi Trafik (+45), 12.30: Centrum Hotel Szeged–Szindikátus (+45), 13.15: Silstar–Szitapont FC (+45), 14 óra: Szindikátus–Eurosweet 1968 (+45), 14.45: Somogyi Trafik–Silstar (+45), 15.30: Eurosweet 1968–Centrum Hotel Szeged (+45).

Vasárnap, Etelka sor, 09.30: elődöntő (+45), 10.15: Dorozsma–Gyuszi and the Boys (-35), 11 óra: Fit World-Délroll Team–TVSC (-35), 11.45: Gyuszi and the Boys–Zengő Alföld (–35), 12.30: TVSC–FK Gámavill (–35), 13.15: Öreg Honvéd vendéglő-O’Neill–Old Boys Nadlac (+35), 14 óra: Zengő Alföld–Dorozsma (–35), 14.45: Old Boys Nadlac–Vár Söröző (+35), 15.30: FK Gámavill–Fit World-Délroll Team (–35), 16.15: Vár Söröző–Öreg Honvéd Vendéglő O’Neill (+35), 17.15: elődöntő (–35), 18 óra: elődöntő (–35), 18.45: elődöntő (+35), 19.30: elődöntő (+35).

Vasárnap, újszegedi sportcsarnok, 09.30: elődöntő (+45), 10.15: FC Victoria Nadlac–Kistücsök Büfé (–35), 11 óra: Gumisziget–Mastertrinity (–35), 11.45: Varga Pince Junior–FC Victoria Nadlac (–35), 12.30: Show Time–Gumisziget (–35), 13.15: Gól Söröző Csengele–Ficak (+35), 14 óra: Kistücsök Büfé–Varga Pince Junior (–35), 14.45: Garázs Varázs RET–Gól Söröző Csengele (+35), 15.30: Mastretrinity–Show Time (–35), 16.15: Ficak–Garázs Varázs RET (+35).