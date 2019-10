A Guardians trénere, Menczel Dániel most nem segíthet a magyaroknak

A magyar amerikaifutball-válogatott elkezdte szereplését a B csoportos Európa-bajnokságon, de egyik alapembere, a szegedi Menczel Dániel sérülés miatt nem játszik. Szombaton jön a belgák elleni rangadó, de az Eb-meccsek mellett a Csongrád megyei amerikaifutball-csapatról is beszéltünk Menczellel.

A magyar amerikaifutball-válogatott történelmi szereplésre kezdett hangolni az augusztusi edzőtáborában, hiszen a csapat részt vesz a B csoportos Európa-bajnokságon, ahonnan az ötös csoport – hazánk mellett a törökök, a belgák, a spanyolok és az izraeliek együttese tagja a kvintettnek – első helyezettje a kontinens legjobbjaihoz csatlakozik.

A felkészülés első napján óriási pech érte a magyarok egyik alapemberét, a szegedi Menczel Dániel ugyanis Achilles-ín-szakadást szenvedett.

A spanyolok ellen különösen jól jött volna nemzetközi rutinja, hiszen Barcelonában két szezonon át játszott. Végül 24–7-re nyert válogatottunk Budapesten, a Hidegkuti Nándor Stadionban, és mivel Belgium is győzelemmel kezdett, szombaton a belgák otthonában rangadót vív nemzeti csapatunk.

– Egy hétvégi győzelemmel óriási lépést tennénk az A csoportos Eb-szereplés felé – hangsúlyozta a lábadozó Menczel Dániel. – Sajnáltam, hogy a spanyolok ellen nem lehettem a pályán a fiúkkal, de a helyszínen szorítottam értük egy fantasztikus hangulatú derbin. Óriási előny számunkra, hogy van egy katlanszerű pálya, ahol telt házzal, és hangos drukkolással tudjuk zavarni az ellenfelet. Riválisunkon éreztük is ennek a hatását, de nem csak ezért nyertünk, hiszen a játék minden elemében sokkal jobbak voltak a srácok, mint a hispánok – mondta.

Csongrád megye egyetlen amerikaifutball-csapata, a CFS Guardians edzőjeként is dolgozik Menczel, aki örömmel nyilatkozott az együttes körüli friss fejleményekről.

– Most már ötven fő körül van a létszámunk, és ez nőhet, ugyanis a toborzó eseményeink nagyon sikeresek, amelyeken elég sok az érdeklődő. Olyan tehetségeket is láttunk, akiket akár idén is nagypályára lehetne küldeni – számolt be a tréner.