A Győrnél történtekből is építkezne Makra Zsolt

Bár hosszú távra terveztek Boér Gáborral alkotott párosával, Makra Zsolt mégis hamar elbúcsúzott Győrtől. A nyáron a Rába partjára másodedzőként került szegedi szakember azonban nem kesereg, és továbbra is azon van, hogyan dolgozhatna még jobban.

– Hároméves szerződést kö­töttek önökkel a szezon előtt, most mégis fél év után távozni kényszerülnek. Túl van már a történteken?

– Megviseli az embert, ha ilyen helyzetbe kerül, viszont úgy gondolom, tiszta lelkiisme­rettel tudtuk átadni a csapatot az új edzőnek. Tizenkilenc for­­duló után egy pontra voltunk a dobogótól, hat pontra a feljutástól. Mióta az ETO visszajutott, nem volt még ilyen ma­­gasságokban, eredményes volt ez a félév. Folyamatban van a történtek feldolgozása, az biztos, hogy nagyon jó tapasztalat volt, hiszen Gabival együtt fiatal edzőnek számítunk. Abban a periódusban, amikor zsinórban hét meccset nem nyertünk meg, biztos, hogy lehetett volna mást kipróbálni, de bennünk abszolút pozitív tapasztalatként maradt meg, ami történt.

– Nehéz volt a búcsú a csapattól?

– Mindig nehéz, korábban, Békéscsabán is közel kerültek hozzánk a játékosok, itt is jó kapcsolat alakult ki a játékosok és közöttünk. Ezeket az érzelmi szálakat nem lehet csak úgy semmissé tenni, de szurkolunk annak, hogy a csapat elérje a célját, minden jót kívánunk nekik!

– Jól jön most a szünet, az ünnepek?

– Volt egy pár nap pihenés, majd szakmailag töltődtünk, a Ferencvárosnál és a Diósgyőrnél is jártunk szakmai napon, ahol hasznos beszélgetéseket folytattunk az ottani stábbal.Próbálunk ebben a pihenőidőszakban is fejlődni, és persze várjuk a következő lehetőséget.

– Továbbra is közösen tervezik a munkát Boér Gáborral. Megerősítette a párosukat az, ami történt?

– Igen, abszolút! Minden edző álma, hogy egy olyan csapathoz kerüljön, ahol megvannak a le­hetőségek, az egység és a türelem is ahhoz, hogy egy komoly munkát véghez tudjunk vinni. Az NB II egy nagyon nehéz baj­­nokság, szinte minden csa­­pat tud védekezni, rengeteg párharc van, az tud ebből győztesen kijönni, aki a rossz sorozatait minimálisra tudja csökkenteni.

– Megváltozott a viszonya a sportághoz? Nem kellettek futball nélküli napok?

– Nem! Mindennap ez jár a fejemben. Az embert élik csalódások az életben, ez a futballban sincs másképp, de ezen túl kell tennünk magunkat, és pozitívnak kell maradnunk.