A Haász SZUE tehetségét meglepte, hogy ismét sztárok mellé került

A kaposvári rövidpályás úszó ob-n Fábián Fanni újabb fontos lépéseket tett az olimpia felé, hiszen a kvalifikáció szempontjából biztató érmeket szerzett, ráadásul – testvéréhez hasonlóan – korosztályos csúcsot is döntött. A Haász SZUE szegedi tehetsége már kezdi megszokni, hogy Hosszú Katinkáék mellett áll a dobogón.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

– Sorolom: egy-egy arany- és ezüstéremmel, két bronzmedállal, egy korosztályos magyar csúccsal, három ne­­gyedik helyezéssel, összesen kilenc döntős szerepléssel zárta a kaposvári rövidpályás bajnokságot. Ebből mire lehetett számítani?

– Komolyan mondom, hogy alig valamire. Betegséggel és túlsúllyal is küzdöttem az elmúlt időszakban, így nemcsak én, de edzőm, Gellért Gábor is nagyon meglepődött, ahogy sorra jöttek a felsorolt eredmények.

– Ezek szerint mindent megtett, hogy ellensúlyozza az említett problémákat.

– Kemény diétát tartottam, és tényleg megérte vele dolgozni. A medicinlabdás és egyéb, dinamikus erőt fejlesz­­tő gyakorlatok meghozták a munka gyümölcsét, és hiába indult nagyon nehezen az őszi szezon, szépen zártuk az évet. Az edzések hatékonysága volt talán az egyik kulcs. Ki szeretném még emelni Olasz Anna litván párja, Tadas Duskinas se­­­gítségét!



– Ő is beállt az edzők közé?

– Hivatalosan nem, de sokat dolgozott velünk, amiért hálásak vagyunk neki. A váltóink tagjai nem sprinterek, Tadas vi­­szont igen, a tapasztalatai így aranyat érnek egy rövidpályás versenyen. Ezúttal szó szerint is. Rengeteget gyakoroltuk vele a repülőrajtokat, mindannyian tanultunk tőle, így ő is a sikereink részese.

– Az érmek és pontszerzések terén remekelt, de milyen ér­­zés volt az időeredményeket látni?

– Remek! Azt tudtam, hogy bármilyen gondokkal is küzdünk, a váltóra mindig nagyon összekapjuk magunkat, imádjuk ezeket a csapatversenyeket, motiváljuk egymást. Az egyéni eredmények terén már nem voltam ilyen magabiztos az ob előtt, azt például el sem tudtam képzelni, hogy így megközelítem a tavalyi eredményeket. Az év ezen szakaszában megfelelő időket úsztam, ami hatalmas inspirációt jelent a jövő évi fő versenyekre.

– Ha jól sejtem, a márciusi országos bajnokságra és az olimpiára céloz.

– Igen, bár az utóbbira még ki is kell jutni. A tokiói kvali­fikáció a célom, de annál is többre vágyom, amit reális cél­­ként elsőként kitűztünk. Szeretném, ha enyém lenne a negyedik hely az olimpiai váltóban, így ha fináléba kerülnénk, ott is szerepet kapnék. Ezzel valóra válna az álmom! A váltóra hajtók közül továbbra is enyém a negyedik legjobb időeredmény, így nem elérhetetlen ez a cél, de az edzőtáborokban még nagyon sokat kell dolgoznom azért, hogy megtartsam ezt a pozíciót. Az ob alapján bizakodó lehetek.

– Nem akármilyen nevek között emlegetik, várhatóan Hosszú Katinkával, Jakabos Zsuzsannával és Késely Aj­nával együtt szerepelne az ötkarikás játékokon. Az ob egyéni dobogós helyezései­nél ott is állt mellettük a díj­át­adó ceremóniákon. Mi­­lyen érzés?

– Lassan megszokom ezt a helyzetet, de még félénk vagyok ebben a közegben. Meg is le­pődtem, amikor az eredményhirdetésnél Jakabos Zsuzsanna kicsit beszélt velem.

– Érdemes megemlíteni, hogy most már Fábián lá­nyokról beszélünk a női vál­­tók és az egyéni érmes helyezései kapcsán is, hi­­szen tizenöt éves testvére, Bettina is komoly ered­­­mé­nyeket ért el, szintén volt egyéni bronzmedálja és korosztályos magyar csúcsa. Idén nagyot lépett előre.

– Igen, és emiatt nagyon büszke vagyok rá! Utánpótlásszinten sok sikerélmény érte, és most már a felnőtt mezőny elvárásaihoz is egyre jobban alkalmazkodik. Talán én is motiválom, de bármi is az ok, az elmúlt hónapokban nagyot lépett előre az edzésmunkában, és ennek meg is lett az eredménye. Óriási élmény vele úszni a váltóban, remélem, sok hasonló közös sikerben lesz még részünk!