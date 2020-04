A Haász SZUE úszója, Vas Luca a járvány idején is az olimpiáért dolgozik

Vas Luca számára egyre közelebbinek tűnt az olimpiai szereplés lehetősége, de a Haász SZUE tehetségének várnia kell a bizonyításra. A szegedi egyesület úszóját Tokió továbbra is motiválja, amiért sokat dolgozik.

Két hónapja számoltunk be arról, hogy a Haász SZUE részéről Olasz Anna és Fábián Fanni mellett egy harmadik úszó is eséllyel pályázik az olimpiai szereplésre. Vas Luca 1500 méteren szeretett volna tokiói kvalifikációt szerezni az országos bajnokságon, de közbejött a koronavírus-járvány, és az ob-t törölték, majd az ötkarikás játékokat elhalasztották.

– Bátran mondhatom, hogy jó úton haladok a cél felé, biztató az edzésmunkám – így nyilatkozott akkoriban, így érthető, hogy az új helyzet kezdete megterhelő volt számára.

– Miután nem lehetett medencébe menni, nehéz napjaim voltak – számolt be Vas Luca. – Most egyedül élek Szegeden, ez sem könnyíti a szituáció elviselését. Egyhangúan telnek a napok, de kezdem megszokni. A munka nem áll meg, futással, biciklizéssel, szárazföldi gyakorlatokkal és medicinlabdás feladatokkal, valamint jógázással tartom magam formában. Az olimpiai kvalifikáció továbbra is motivál, ennek érdekében mindent megteszek.

A 20 éves reménység mindennapjai tartalmasan telnek, hiszen az edzések között egyetemi tanulmányaival is halad.

– A vizsgákat nem halasztották, így bőven akad feladat, és most több időm is van a könyvekre. Annyit még sosem tanultam, mint mostanság. A szegedi úszók közössége és a többi barátom nagyon hiányzik, de az internetes kapcsolattartással elviselhető a helyzet, amely most megtanít minket jobban megbecsülni a személyes kapcsolatokat – véli a Haász SZUE tehetsége.