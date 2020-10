A HFC továbbjutott, a Szeged viszont kiesett

Két Csongrád-Csanád megyei csapat volt érdekelt a MOL Magyar kupa 7. fordulójának szerdai játéknapján: közülük a Szeged-Csanád Grosics Akadémia kikapott a III. Kerület otthonában, a Hódmezővásárhelyi FC viszont emberhátrányban is nyerni tudott Csomádon, és továbbjutott.

Igazolta az NB III. Nyugati csoportját vezető III. Kerület, hogy nem véletlen az eddigi teljesítménye: már az első félidőben is többször odakerültek a szegedi kapu elé a hazaiak. Dobos Barna ezúttal több helyen is változtatott kezdőcsapatán, de az idő múltával feljavult a szegediek játéka: Gajdos előbb egy remek lövéssel egyenlítette Kokenszky kissé szerencsés gólját, majd nem sokkal később Rózsahegyi bombája a szegedi vezetést is jelenthette volna, de Steer bravúrral védett.

A második félidőben Remili remek egyéni megoldása után vezetett az óbudai csapat, a hátralévő időben pedig mezőnyfölényben játszott ugyan a Szeged, de ziccerekig nem jutott. A hajrában egy tizenegyes-gyanús szituációt kérhet számon a játékvezetőn a Szeged, mivel Dobos Áron passzát követően mintha egy hazai kézről pattant volna le a labda, de Szőts játékvezető nem fújt büntetőt. Az egyenlítés elmaradt, a harmadosztályú csapat a kapu előtt nagyobb koncentrációval játszott és egy kis szerencséje is akadt, így búcsúzott a kupától a Szeged-Csanád GA.

Csomádon egészen az első félidő hajrájáig kellett várnia a vezető gólra a Hódmezővásárhelyi FC-nek a Pest megyei I. osztályban szereplő CSO-KI Sport ellen, ekkor egy bal oldali akciót követően érkezett középre a labda, amit Pleszkán öt méterről az üres kapuba lőtt.

Könnyedén lezárhatta volna a meccset a HFC, csakhogy a 63. percben Ludánszki Bence reklamálásért megkapta második sárga lapját, így emberhátrányban játszotta az utolsó fél órát a vásárhelyi csapat. A keményen játszó hazaiak nyomás alá helyezték a kék-sárgákat, de Kandó Zsombornak nem kellett bravúrt bemutatnia, így végül a HFC-nek sikerült a továbbjutás.

A következő forduló sorsolását a november 14-i Bicske-Ferencváros összecsapást követően készítik el.

Dobos Barna: – Más felállásban játszottunk most, mint szoktunk, mert nagyon fontos mérkőzések várnak ránk a következő napokban a bajnokságban. Támadásban és védekezésben is követtünk el hibákat, ezeket pedig ellenfelünk kihasználta. Nem tudtuk azt a játékot hozni, amit vasárnap, de előre nézünk és azt a formát szeretnénk folytatni, amit Kaposváron már megmutattunk.

Kandó Róbert: – Egy agresszívan játszó csapat otthonában sikerült nyernünk, remélem, ez a győzelem átszakít egyfajta gátat a csapatnál, és ezt tudjuk majd kamatoztatni a bajnokságban is. Reméljük, sikerül kárpótolnunk a vásárhelyi szurkolókat azzal, hogy egy nagycsapatot el tudunk hozni Hódmezővásárhelyre a következő fordulóban!

III. Kerület–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 2–1 (1-1)

MOL Magyar kupa, 7. forduló. Budapest, III. Kerület, 1000 néző. Vezette: Szőts Gergely (Horváth Z., Halmai).

III. Kerület: Steer – Szalai, Erdei, Németh G., Bori, Opavszky, Kokenszky, Tamási, Daróczi (Rajczi, 75.), Remili, Rabatin. Edző: Kemenes Szabolcs.

Szeged-Csanád GA: Takács J. – Kárász, Moga, Deák (Szilvási, a szünetben), Pejovic – Oláh (Simon Á., 71.), Grumic (Varga Sz., 71.), Gajdos, Gréczi – Rózsahegyi – Takács T. (Dobos Á., 71.) Edző: Dobos Barna.

Gólszerzők: Kokenszky (21.), Remili (51.), ill. Gajdos (27.).

Sárga lap: Erdei (29.), Rabatin (73.), Szalai (91.), ill. Kárász (62.).

CSO-KI Sport–Hódmezővásárhelyi FC 0–1 (0-1)

MOL Magyar kupa, 7. forduló. Csomád, 150 néző. Vezette: Szommer Attila (Tinnyei, Urbán).

CSO-KI: Daróczi – Vámos (Nagy L., 83.), Rákóczi, Ocztos (Grezner, 51.), Létai, Lázár, Gyurok, Mészáros D., Horváth P., Halász (Tóth B., 67.), Zalaegerszegi (Füle, 83.). Edző: Jenei Sándor.

HFC: Kandó – Zahorán, Tóth J., Gyüre (Koncz, 66.), Orovecz (Sindel, 90.), Mezei (Gyürki, 71.), Orosz, Ludánszki, Huszár, Forró, Pleszkán (Darida, 66.). Edző: Kandó Róbert.

Gól: Pleszkán (42.).

Sárga lap: Gyurok (36.), Halász (64.), Grezner (64.), Lázár (73.), ill. Huszár (49.), Pleszkán (63.), Orosz (87.).

Kiállítva: Ludánszki (63.).