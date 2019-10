A hódmezővásárhelyi Kandó Zsombor csatárként villogott – ő a forduló gólvadásza

Rovatunkban az elmúlt hétvége legjobb Csongrád megyei gólszerzőjét mutatjuk be. A hódmezővásárhelyi Kandó Zsombor alapvetően kapus, ám ezúttal a HFC II-ben csatárként villogott, és két gólt szerzett.

Kapus a mezőnyben, aki gólt szerez. Csongrád megyében nem egyedi az eset, hiszen Dongó Dénes évek óta elhagyta a kaput, és mezőnyben játszik – most éppen Kiskundorozsmán. És immár van egy újabb kolléga, aki mezőnyjátékosként is feltalálja magát: a Hódmezővásárhelyi FC kapusa, Kandó Zsombor (20) a HFC II. színeiben az SZVSE II. ellen két gólt szerzett – a duplázók közül ezúttal őt választottuk a hétvége gólvadászának.

– Mivel nem kaptam lehetőséget a megyei I. osztályban, ám szerettem volna játszani, így szívesen mentem el a me­­gyekettes második csapathoz. De itt csatárként számolt velem Vinnai István, aki azt mondta: a meccs végén ka­­pok negyedórát – nyilatkozta Kandó Zsombor. – Mégsem így alakult, hiszen sérülés miatt már a 19. percben cserélni kellett. Mivel a mezőnyben kezdtem a futballt, szeretek ott játszani. Az U19-es korosztályban többször előfordult ez az eset, de természetesen a közeljövőben maradok kapus. Nem tudni, mit hoz a jövő, de most nem a mezőnyben gondolkodom. Talán majd egyszer, amikor már a levezetésen jár az eszem, beleférhet, ahogy Dongó Dénes is csinálja.

Kandó Zsombor alig tizenegy perccel a beállása után már gólt (vezetést) szerzett, majd ő lőtte csapata utolsó, hatodik gólját, keretesbe foglalva saját és a HFC II. teljesítményét.

– Nem vagyok gyors, de jól fedezem a labdát, és megvan az ehhez szükséges technikai alapképességem is. És az is az előnyöm, hogy kapusként tudom, mit és hogyan csinálhatnak az ellenfél kapusai – mondta Kandó. – Egyszerűbb így odaérni a kipattanóra, mint ahogy a bajnokin is sikerült az első gólomnál, illetve másodszor ziccerből találtam be. Ezen kívül volt még egy lövésem, ami bemehetett volna elsőre is, de azt a kipattanót meg a társam értékesítette. A hétvégén a megyeegyes csapat szabadnapos, ám utána a Makó elleni rangadón már remélem, velem a kapuban vonul ki a csapat kezdője.