A hódmezővásárhelyi Sós Bence várja a Szeged elleni bajnokit

A Debreceni VSC NB II.-es labdarúgócsapatának hódmezővásárhelyi származású támadója, Sós Bence (26) különleges mérkőzésként tekint a Szeged-Csanád GA elleni, vasárnap 17 órakor kezdődő bajnokira.

– Ott áll a labdarúgó NB II.-ben a Debreceni VSC, ahol állnia kell?– Igen, ezt a pozíciót nem kell megmagyarázni. Elsők va­­gyunk, ennél előrébb nem le­­hetünk. Egy kicsivel nagyobb odafigyeléssel, koncentrációval komolyabb lehetne az előnyünk is. Nem lehetünk telhetetlenek, jó úton vagyunk, és ugyan jött egy kis megingás az utolsó két meccsen elszenvedett veresé­gekkel, de jó a közösség, és ki­lábalunk a hullámvölgyből.

– Úgy is játszik a DVSC, ahogy az elvárható lenne?– Minket is megviselt, sújtott az ősszel a koronavírus-járvány, és ez megnehezítette az edző dolgát, így taktikát, játékelemeket gyakorolni nehéz. Hellyel-közzel igyekszünk jó futballt mutatni, és ebben benne van az is, hogy minden ellenfél minket szeretne legyőzni, mint az NB II. legnagyobb múltú csapatát. Senki sem adja olcsón a bőrét.

– Elégedett a saját teljesítményével, a játékpercekkel?– Maximalista embernek tartom magam. Ha minden meccsen kezdő vagyok, akkor sem lennék elégedett, mert akkor minden mérkőzésen gólt akarok szerezni vagy gólpasszt szeretnék adni, azaz kivenni a részem a csapat sikeréből. Nagyon jól érzem magam Debrecenben, jó döntés volt a visszajövetelem. Sajnos a pandémia elért engem is, előtte jól ment a játék, a be­tegség után viszont nehéz volt formába lendülni, de beleálltam a munkába, és igyekszem a tudásom legjobbját nyújtani.

– A vasárnapi ellenfél és Szeged kapcsán milyen érzései vannak?– Amikor még hódmezővásárhelyi játékos voltam, akkor is presztízsharc volt a Szeged elleni mérkőzés, ez így van most is. Nyilván ez egy különleges mérkőzés lesz, és ugyan az utóbbi időben nem sokat szerepelhettem a csapat ellen, de egy Szeged szintű városnak ilyen szurkolótáborral és létesítménnyel lassan, de biztosan az NB I. felé kell tartania. Sok munkát kell beletenni, de jó az út.

– Edzőváltás volt a csapatnál, Kondás Elemér helyett Huszti Szabolcs irányítja a munkát. Régi ismerős?– Igen, a Videotonnál csapattársak voltunk. Kevés olyan emberrel találkoztam, aki annyi­­ra profin gondolkodik a futballról, mint ő, és biztos, hogy ezt a szemléletet az edzői szakmában is kamatoztatja. Nincs kivétel, dolgozni kell.