A járványhelyzet hatása a labdarúgásra

A koronavírus-járvány az élet minden területén érezteti hatását, nincs ez másképp a labdarúgás esetében sem. Nemrég futballtúrán jártunk, megyénk 26 településén néztünk körül, milyen körülmények között készülnek a helyi labdarúgók.

A sorozatot kicsit átgondoltuk, újraterveztük. A Délmagyarország új sorozatában ezért sorra veszi a megyei klubokat, kire milyen hatással volt a járvány első hulláma.

Igyekszünk megmutatni, hogy tartják fenn a motivációt ebben a különleges helyzetben a megyei labdarúgóklubok, milyen következményei voltak a tavasszal történteknek.

Először a Foliaplast-Bordány SK-t vettük górcső alá, majd a Kisteleki TE mindennapjaiba pillantottunk be. Sorozatunk harmadik részében Mindszent következik, ahol az utánpótlás-nevelés a Mocorgó UFC-hez tartozik, míg az U19-esek és a felnőttek a Mindszent SK-ban játszanak. A MUFC elnöke, Szűcs Sándor avatott be bennünket, hogy mennyire volt jellemző a lemorzsolódás, miként szerveztek edzőtábort és milyen intézkedéseket vezettek be a járvány miatt.