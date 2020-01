A junior vb-n is remekelt Szőke Zita

Ápoljuk a hagyományt: 2019-ben ötvenedik alkalommal rendeztük meg az Év Sportolója gálánkat, ezért mindennap bemutatunk egy-egy díjazottat. Negyedikként az év reménységét Hódmezővásárhelyen: nem is volt kérdés, hogy ezt az elismerést Szőke Zita, a NICS-HSÚVC úszója kapja.

A NICS-HSÚVC tavaly megtartotta pozícióját Magyarország legjobb úszóegyesületei között, amiért sokat tett a 2019-es Év Reménysége díjazottunk is Hódmezővásárhelyről. Szőke Zita az ifjúsági ob-n öt érmet, köztük két bajnoki címet szerzett, ezzel a korosztályos Európa-bajnokságra is kijutott, ahol három fináléban is szerepelt a ma­­gyar váltókkal. Ezután a bu­­dapesti junior-világbajnokságon is képviselte hazánkat, ahol kiváló csapatemberként négyszer is döntőzött.

Díjazottunkat szülei képviselték a Hungi Vigadóban rendezett jubileumi, 50. gálánkon, hiszen másnap már a rövidpályás országos bajnokságon volt jelenése. A szezonzáró ob-n összesen hét fináléban szerepelt, a mix váltókkal háromszor is érmes volt, köztük egy bajnoki címmel.

– Eredményesség szempontjából a tavalyi volt az eddigi legjobb évem – kezdte 2019-es teljesítménye értékelését Szőke Zita. – Ez volt az első esztendő, amikor világversenyeken szerepeltem. Az Európa-bajnokság nem sikerült olyan jól, mint lehetett volna, de a kontinensviadal inkább a tapasztalatszerzésről szólt. A budapesti világbajnokságra már némi rutinnal érkeztem, ráadásul fantasztikus volt a magyar közönség, rengeteg energiát adtak a szurkolók. Ilyen körülmények között nagy öröm volt, hogy csúcsformában érkeztem. Életre szóló él­­mény volt a Duna Arénában telt házas vb-n úszni – jegyezte meg a vásárhelyiek tehetsége.

A tavalyi szezonból kiemelt két időeredményt: nagyon örült, hogy az ifjúsági világbajnokságon 26 másodpercen belül teljesített 50 méter gyorson, 200 méteren pedig a váltóban elért 2:02-es idejére büszke, ebben pedig egyéniben is szeretne ja­vítani idén. A 2020-as célokról még elmondta: most ugyan a felnőtt ob van középpontban, de az ifjúsági Eb döntős szereplései is komoly motivációt jelentenek az edzéseken.

– Ez lesz az utolsó évem a korosztályban, mindent megteszek, hogy szép nemzetközi helyezésekkel búcsúzzam. Jövőre már csak a felnőttek között indulhatok, így egyre inkább figyelem a legnagyobb magyar nevek munkáját – mondta Szőke Zita.