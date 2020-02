A kemény munka kifizetődik

A Vidux-Szegedi RSE férfi röplabdacsapata NB I-es újoncként ősszel még ismerkedett az élvonallal, idén viszont kezd kifizetődni a kemény munka: a januárban indult középszakaszban értékes pontszerzésekkel és biztató teljesítménnyel rukkolt elő Nusser Elemér legénysége.

Hat mérkőzés, három értékes pont, és az őszinél látványosan jobb játék – röviden ez a Vidux-Szegedi RSE idei mérlege. A férfi röplabda NB I-ben januártól már a bajnokság „kö­­­zépszakaszában”, az NB I Ligában folytatódott a Ti­­sza-partiak élvonalbeli szereplése, amelyről azért érdemes máris összegzést adni, mert érezhetően sokat fejlődött a társaság. A Szolnok és a Dunaferr ellen már érződött, hogy a nyáron és ősszel végzett kemény munka kifizetődhet az újonc Szegednél, majd jött két olyan derbi, amely már ezt bizonyította is. A Pécs ellen ugyan simább sikert vártunk, mégis pozitív élmény volt.

– A végjátékban lehetett érezni, milyen sokat ér, hogy sokkal fittebb a csapatunk. Jó tapasztalat, hogy egy olyan meccset is meg tudunk nyerni, amelyen messze vagyunk a csúcsformától – mondta Nusser Elemér vezetőedző.

Ezután vesztenivaló nélkül utazott Székesfehérvárra a csapat, hiszen a brazil és kubai lé­­gióssal felálló MÁV Előre számított favoritnak. Ekkor jött a meglepetés: a második és har­madik szettet is megnyerve pon­­tot szerzett a Szeged.

– Vagányan játszottak a srácok, kihozták magukból a maximumot, az ilyen meccsekért ér­­­demes dolgozni. Végig mosolyogtak a tanítványaim, bármi is történt, mentek előre – nyilatkozta a tréner, majd összegezte is jelenlegi helyzetüket. – Sokkal érettebbek va­gyunk, mint az őszi szezon­ban voltunk. Akadt ugyan egy kisiklásunk, de idén már négyszer is olyan teljesítményt nyújtottunk, ami bizakodásra ad okot. A bravúros pontszerzésünk nem­­csak a tabellán számít, men­­tálisan is erőt adhat. Most már eljutottunk arra a szint­­re, hogy ellenféltől függetlenül is hozzuk tudásunk leg­alább 80-85 százalékát. Lesznek még hullámvölgyek, egy újoncnál ez természetes, de egyértelmű: kezd beérni az elmúlt hónapok kemény munkájának gyümölcse – véli Nusser.

Legutóbb három kulcsjátékosa hiányában a Szeged csak helytállni tudott Szolnokon, ezen a héten pedig jól jön a baj­­­­noki szünet, mindenkinek van ideje felépülni.